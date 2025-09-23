¿Con línea de 5 y sin Enzo Pérez? Las dudas de Marcelo Gallardo en la formación de River para visitar a Palmeiras por la Copa Libertadores







El entrenador de River tiene en mente dos posibles equipos para visitar este miércoles al Palmeiras en Brasil, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

River visita a Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores y Marcelo Gallardo realizaría varias modificaciones en el equipo titular, incluida la posible salida de Enzo Pérez. El partido del próximo miércoles 24 de septiembre comenzará a las 21:30.

River se prepara para buscar la clasificación contra Palmeiras: Luego de la derrota en el encuentro de ida, Gallardo utilizó un equipo alternativo ante Atlético Tucumán en busca de despejar las dudas para el partido en Brasil y la derrota lo dejó con muchas dudas. La mala noticias para el DT es que no podrá contar con Sebastián Driussi por su lesión, así que habrá un cambio obligado en la delantera.

Por otra parte, Giuliano Galoppo cumplió la fecha de suspensión y jugará desde el arranque, independientemente del esquema que sea utilizado. Además, Enzo Pérez tiene serias chances de salir del equipo y quedaría relegado al banco de suplentes. River irá por la épica en Brasil, ya que en su historia sólo gano cuatro partidos de 26 que jugó en ese país por Copa Libertadores.

La formación de River vs. Palmeiras En caso de salir con un 4-4-2, el equipo sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juanfer Quintero, "Nacho" Fernández o Facundo Colidio y Maxi Salas.

En tanto, si se inclina por un 5-3-2, el once sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; "Nacho" Fernández o Facundo Colidio y Maxi Salas.