Racing vende a una de sus grandes figuras a Brasil por u$s10 millones

Un conjunto brasileño elevó una propuesta por el volante de la “Academia”, quien no jugó en la derrota por 3-1 ante Tigre, y estaría próximo a dejar el club.

Juan Nardoni, mediocampista de Racing, no disputó el encuentro del pasado lunes que terminó en derrota por 3-1 ante Tigre en la tercera fecha del Torneo Apertura y estaría cerca de dejar la “Academia” para sumarse al Gremio de Brasil.

El conjunto de Porto Alegre elevó una oferta de 8 millones de dólares -más dos adicionales si cumple una serie de objetivos- por el mediocampista de 23 años, quien estaría próximo a dejar el club.

De esta manera, el volante surgido en las inferiores de Unión de Santa Fe estaría a una sola firma de dejar la institución de Avellaneda para desembarcar en el país carioca luego de que la Comisión Directiva albiceleste, comandada por Diego Milito, habría aceptado la propuesta.

Nardoni llegó a Racing a mediados de 2023 por 6 millones de la divisa estadounidense, proveniente del “Tatengue”, y tras 126 encuentros, 5 goles, 7 asistencias y 3 títulos (Supercopa Internacional 2023, Copa Sudamericana 2024 y Recopa Sudamericana 2025), parecería transitar sus últimos momentos bajo las órdenes de Gustavo Costas.

En un principio se especuló que la ausencia del centrocampista en la derrota ante el “Matador” se debía a preservar al jugador en caso de una lesión que trunque las negociaciones. No obstante, más adelante el director técnico confirmó que se trató de una decisión táctica, con la idea de probar el esquema 3-4-3.

Mientras tanto, Racing sufre en el Torneo Apertura: no sumó ningún punto hasta el momento y acumula tres caídas de manera consecutiva ante Gimnasia y Esgrima La Plata, Rosario Central y el propio Tigre.