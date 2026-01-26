El uruguayo Guzmán Corujo es nuevo refuerzo de San Lorenzo

El defensor uruguayo llega en condición de libre tras su salida de Deportivo Cali y firmará contrato hasta diciembre de 2026. El Ciclón también avanza por José Neris.

Guzmán Corujo llega a San Lorenzo tras su último paso por Deportivo Cali, donde fue titular durante la temporada 2025.

San Lorenzo cerró este lunes la incorporación del defensor uruguayo Guzmán Corujo , quien arribará al club en condición de jugador libre luego de finalizar su vínculo con Deportivo Cali de Colombia.

El zaguero, de 29 años, se realizará la revisión médica este martes y, de no mediar inconvenientes, firmará contrato hasta el 31 de diciembre de 2026 con el equipo de Almagro. La negociación se resolvió con rapidez y contó con la intervención del representante Ariel Krasouski.

Corujo disputó 24 partidos en Deportivo Cali durante la temporada 2025 y cuenta con una trayectoria amplia. Surgido en Nacional, acumuló 108 encuentros y cuatro goles entre 2017 y 2021 con la camiseta del tricolor. Luego continuó su carrera en Charlotte FC de Estados Unidos, donde jugó 32 partidos entre 2022 y 2023, además de registrar pasos por Crown Legacy —del ascenso estadounidense— y Cukaricki de Serbia.

En paralelo, San Lorenzo mantiene negociaciones por José Neris, delantero que pertenece a Colón de Santa Fe y que regresó al club tras su paso por Montevideo City Torque. El atacante viene de una buena temporada en el Ciudadano, con 16 goles en 34 partidos, y también es seguido por Barcelona de Guayaquil y América de Cali.

San Lorenzo cerró un refuerzo de impacto para el 2026 y se trata de Luciano Vietto , quien llegará en condición de libre luego de desvincularse de Racing.

El delantero firmará un contrato por un año, con un acuerdo basado en objetivos y en las próximas horas se realizará la revisión médica para oficializar su incorporación al plantel.

Vietto dejó Racing tras un segundo ciclo marcado por rendimientos irregulares y también por diferencias con el entrenador Gustavo Costas. En su etapa en el equipo de Avellaneda disputó 39 partidos y anotó ocho goles, aunque una pubalgia lo limitó físicamente durante varios tramos de la temporada y le impidió sostener continuidad.

Para San Lorenzo, la llegada del atacante significa un salto de jerarquía sin costo de transferencia, en un mercado donde el club se mueve con cautela por su delicada situación económica.

El delantero, con pasado en el fútbol europeo y experiencia internacional, aparece como una carta importante para potenciar el ataque y aportar goles en un equipo que necesita peso ofensivo.

Si no surgen contratiempos en los estudios médicos, el futbolista quedará oficialmente presentado y se pondrá a disposición del cuerpo técnico para empezar a trabajar de inmediato con el grupo.