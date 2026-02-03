Racing cerró su cuarto refuerzo en el mercado de pases + Seguir en









Ezequiel Cannavo llega a la Academia por préstamo con opción a compra, para suplir la salida de Facundo Mura que emigró al Inter Miami tras quedar libre.

Ezequiel Cannavo llega a La Academia tras disputar 65 partidos en Defensa y Justicia, donde marcó 3 goles y dio una asistencia.

Racing cerró este martes a su cuarto refuerzo en el mercado de pases y sumó a Ezequiel Cannavo, lateral derecho proveniente de Defensa y Justicia. El joven de 23 años llega a la Academia en calidad de préstamo por un año, con opción a compra.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La contratación de Cannavo se da por la necesidad de Racing de incorporar un jugador en su posición, luego de la salida de Facundo Mura, que arribó al Inter Miami de Lionel Messi. La Academia tiene en su lateral derecho al uruguayo Gastón Martirena, suplente la mayoría de las oportunidades durante el segundo semestre de 2025, y a Tobías Rubio, con el que Gustavo Costas no parece contar, que volvió justamente del Defensa y Justicia.

Racing presentó a su más reciente incorporación con una foto en su sala de prensa, “Con los colores más hermosos, Ezequiel Cannavo”. El lateral derecho utilizará la cuatro, justamente por su posición en la cancha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/2018746693479780709&partner=&hide_thread=false ¡ !



El lateral derecho de 23 años llega a préstamo por un año con opción de compra.



¡Vamos, Ezequiel! pic.twitter.com/2iykgWTEGu — Racing Club (@RacingClub) February 3, 2026 Las cuatro incorporaciones de Racing para el Apertura 2026, incluyen a Cannavo, Damián Pizarro, delantero chileno, Valentín Carboni que también llega a préstamo desde el Inter de Milán, y la única compra de la ventana de pases, el estadounidense Matko Miljevic.

Racing cayó 3-1 con Tigre, sigue sin puntos y quedó último en la Zona B Racing volvió a perder y agravó su crisis futbolística tras caer 3-1 ante Tigre en Victoria, por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura. La Academia continúa sin puntos, quedó última en la tabla y mostró otra vez serias falencias defensivas, pese a una reacción en el segundo tiempo que alimentó una ilusión fugaz.

El encuentro se desarrolló en el estadio José Dellagiovanna y tuvo un primer tiempo de escasas situaciones. Tigre asumió el protagonismo desde el inicio, mientras Racing adoptó una postura más cauta y dependió casi exclusivamente de la movilidad y el empuje de Adrián “Maravilla” Martínez para intentar romper líneas. Con este triunfo, Tigre alcanzó los 7 puntos y quedó como uno de los dos líderes de la Zona B junto a River Plate. Racing, en cambio, continúa sin unidades y ocupa el último lugar de la tabla. En la próxima fecha, ambos equipos volverán a jugar este sábado. Racing recibirá a Argentinos Juniors desde las 18.00, mientras que Tigre visitará a River Plate a partir de las 20.00, en un cruce directo por la cima del grupo.