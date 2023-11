Racing vendió a una de sus figuras al Palmeiras de Brasil en una cifra millonaria

En horas de la tarde, el club de Avellaneda informó en sus redes sociales la venta del jugador que se le vencía el contrato en 2025 pero que no tenía intenciones de renovarlo ya que, desde la dirigencia, le habían prometido ser transferido. En dicho comunicado, la "Academia" sostuvo que el ex Newell's se irá al final de la Copa de la Liga .

image.png

Tras la firma, Aníbal Moreno declaró: "La verdad es que me recibieron muy bien, estuvo todo muy tranquilo. Aprecio la forma en que me trataron todos en el club. La estructura es muy buena, estoy muy contento con todo. Me gustaría agradecer a la Familia Palmeiras por la bienvenida. Haré lo mejor que pueda y espero que podamos escribir una hermosa historia juntos".