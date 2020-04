Andrés D'Alessandro es tentado por un club argentino para firmar por 6 meses

"He hablado con D'Alessandro para que juegue en Racing. Este sería un lindo momento de convencerlo para que venga a jugar aunque sea seis meses", expresó el ex jugador del seleccionado uruguayo.

"Me encantaría que D'Alessandro se ponga la camiseta de Racing y cumpla el sueño del pibe", agregó en diálogo con el programa radial "Racingmaníacos".

"Sigue estando en plenitud y lo he visto jugar partidos muy importantes en Inter, está muy bien de la cabeza. Y de ritmo está muy bien y creo que puede jugar tranquilamente en el fútbol argentino", añadió el extalentoso enganche sobre el "Cabezón" D'Alessandro.

El futbolista "charrúa" campeón con Racing de la Supercopa de 1988 además se refirió al conjunto dirigido por el técnico Sebastián Beccacece y al respecto sostuvo que el equipo "fue de menor a mayor" desde la asunción del entrenador, ex ayudante de Jorge Sampaoli en el seleccionado argentino.

"Tuve la posibilidad de ver algunos partidos del Racing de Beccacece y es una pena el parate del fútbol, porque el equipo venía muy bien y fue de menor a mayor", expresó.

"No era un momento fácil para agarrar el equipo porque era el último campeón y él venía del tradicional rival, un tema complicado para el hincha", continuó sobre el técnico de último paso por Independiente.

Paz, elegido como el mejor futbolista de América en 1988 por la tradicional producción del diario uruguayo El País, expresó también su deseo de poder trabajar junto con Diego Milito, otro de los máximos ídolos "académicos", en la secretaría técnica de la institución de Avellaneda.

"Me encantaría trabajar con Milito. Codo a codo o estar dentro del mundo Racing sería muy importante para mí. Esperemos que el futuro que nos cruce no esté tan lejos y pueda ser parte del club que me dio tanto", concluyó Rubén Paz.