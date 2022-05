"Podría ser mi último partido en Roland Garros", dijo Nadal antes de jugar contra Djokovic

"Físicamente estoy bien y no creo que el hecho de haber jugado cinco sets me haya dejado tocado. Luego ya sabemos lo que hay y lo que pueda pasar no lo sé y como siempre es mi día a día", declaró en conferencia de prensa en referencia a la lesión "crónica e incurable" como la definió hace poco más dos semanas, cuando el dolor se hizo insoportable en el partido que perdió contra el canadiense Denis Shapovalov en Roma.