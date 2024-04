Ramón Díaz criticó duramente a Vasco Da Gama por el modo en que lo despidieron

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/liberta___depre/status/1784374201106702638&partner=&hide_thread=false Ramón Díaz, em coletiva, após sua demissão.



"Foi o primeiro clube da minha história de treinador que me fez lutar contra o rebaixamento. Sempre lutei por títulos."



En la conferencia de prensa posterior al partido, Ramón Díaz dijo: “Quiero agradecer porque desde que estoy en Vasco es la primera vez en mi historia como entrenador que me tocó jugar por no descender. Lamento lo que pasó, pero tengo que agradecer porque el cariño que me han dado en Brasil fue enorme. Como dijo Emiliano, no esperábamos ser despedidos por Twitter, sí que merecíamos otra cosa, pero entendemos que el fútbol es a base de resultados”.