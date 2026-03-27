Ranking FIFA: tras no jugarse la Finalissima, Argentina cayó un puesto

El Ranking FIFA volvió a actualizarse con una gran sorpresa entre manos. Antes de disputarse el Mundial, la Selección argentina cayó al último puesto del podio.

Este viernes se conoció la última actualización del Ranking FIFA , que cambio sorpresivo en la parte alta de la tabla: la Selección Argentina bajó un escalón y quedó tercera.

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Sin haber jugado aún en esta ventana, donde tenía planificado jugar la esperada Finalissima ante España, el equipo dirigido por Lionel Scaloni fue superado por una potencia europea.

A partir de hoy, en el Ranking FIFA se ubica detrás de España, que lidera, y del combinado francés, que se metió como escolta tras su última presentación.

Francia, que logró un triunfo relevante frente a Brasil en un amistoso por 2-1, sumó 3.96 puntos y alcanzó las 1873.96 unidades, superando por un margen mínimo al conjunto argentino, con 1873.33 .

Recordemos que la Selección Argentina volverá a tener acción oficial por primera vez desde noviembre pasado, cuando enfrente esta noche a Mauritania , en la Bombonera. Luego tendrá un segundo amistoso ante Zambia. Con los más que probables triunfos, la "Albiceleste" sumará puntos para el ranking FIFA .

Además, en junio confirmó un nuevo amistoso ante su par de Serbia, una semana antes de la Copa del Mundo, siendo este el primer compromiso en cuatro años contra un equipo de Europa.

Brasil también sufrió consecuencias tras la derrota, ya que retrocedió una posición en el ranking. El seleccionado sudamericano cayó al sexto puesto, en un movimiento que modificó parte del mapa entre los diez mejores.

Ese lugar fue aprovechado por Portugal, que logró escalar hasta la quinta ubicación. El conjunto europeo capitalizó la caída de Brasil y se metió entre los cinco primeros del listado mundial.

En cuanto al resto de equipos sudamericanos, Colombia ascendió un puesto, pese a su derrota 2-1 ante Croacia, y ahora se encuentra 13°. En tanto, Uruguay continúa en el puesto 17°.

Así quedó el top 10 del Ranking FIFA