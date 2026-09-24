Hoy salen a la venta las entradas para el último partido de Messi con la Selección: cuánto salen y cómo conseguirlas + Agregar ámbito en









El adiós al capitán será frente a Benín en el Estadio Monumental. Los precios y detalles del homenaje.

El astro rosarino disputará sus últimos minutos con la camiseta albiceleste tras anunciar su retiro. X

La cuenta regresiva para la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina ya arrancó. Este jueves 24 de septiembre se ponen a la venta las entradas para el cruce de la Albiceleste ante Benín que se llevará a cabo el próximo martes 6 de octubre en el Estadio Monumental.

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AFA reprogramó el lanzamiento de los tickets, que originalmente iba a ser el martes pasado, y definió los detalles del evento en la cancha de River. Además de los últimos minutos del rosarino en cancha, la noche contará con la presencia de los campeones del mundo de Qatar 2026 y un mega show antes del pitazo inicial.

A qué hora salen a la venta las entradas para Argentina - Benin Las entradas saldrán a la venta este jueves 24 de septiembre a partir de las 18:00. Los precios confirmados para cada sector de la cancha de River son los siguientes:

Popular : $90.000

: $90.000 Menor a Popular (de 3 a 10 años) : $29.000

: $29.000 Platea Alta Sívori y Centenario : $180.000

: $180.000 Platea Media Sívori y Centenario : $320.000

: $320.000 Platea Alta San Martín y Belgrano : $320.000

: $320.000 Platea Baja San Martín y Belgrano : $450.000

: $450.000 Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000 Los menores a partir de los 3 años pagan platea completa. En el caso de las personas con discapacidad, deberán tramitar su cupo directamente en la plataforma digital durante la venta general, ya que no se dará acceso el día del partido a quienes no tengan su ticket gestionado previamente.

Cómo conseguir las entradas Los tickets se adquieren únicamente de forma online a través de la plataforma web deportick.com. Como suele suceder en eventos de alta demanda, se espera un importante flujo de usuarios en la fila virtual, por lo que se recomienda crear una cuenta o iniciar sesión en el sitio antes de las 18:00 para agilizar el proceso de compra.

Una vez iniciada la venta, cada usuario podrá seleccionar su ubicación y adquirir un límite máximo de hasta 4 entradas generales por cuenta. Se aconseja tener a mano la tarjeta de crédito o débito y verificar los datos personales ingresados para evitar inconvenientes al momento de confirmarla. Argentina - Benin: cuándo es el partido y cómo verlo en vivo El encuentro entre la Albiceleste y el combinado africano se jugará el martes 6 de octubre en el Estadio Monumental, con horario a confirmar. De todas formas, las puertas se abrirán mucho más temprano que el inicio para que los espectadores puedan disfrutar de la previa con los espectáculos musicales y la recepción especial preparada por la AFA para homenajear Lionel Messi. @Leomessi En televisión se transmitirá en vivo por Telefe y TyC Sports. Para seguirlo de forma online por celular, tablet o computadora, estarán disponibles las plataformas MiTelefe, TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play.