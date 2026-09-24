Con caras nuevas y sin varios referentes, Lionel Scaloni paró su primera formación pensando en Bolivia

El técnico de la Albiceleste ya tiene a todos los jugadores entrenando a la par, y comenzó la búsqueda de los once mejores para el primer amistoso contra La Verde.

Lionel Scaloni ya comenzó a mover fichas y paró la primera formación de la Selección argentina para el amistoso inicial de la fecha FIFA , el cual será el próximo miércoles ante Bolivia , en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

En el entrenamiento de este jueves por la tarde Scaloni comentó abiertamente a la prensa su intención de utilizar a la mayor cantidad de juveniles posibles, o los que no tuvieron la chance de mostrarse tanto. En relación a esto, confesó que ese fue el motivo para no convocar a Rodrigo De Paul y a Giovani Lo Celso a la serie de amistosos.

En cuanto al primer parado táctico, la intención fue hacer una mezcla entre los que jugaron la final del Mundial ante España, y los que estuvieron muy cerca de formar parte de la lista de 26 para viajar a Norteamérica.

Los ganadores de un mini-juego en el entrenamiento de la Selección.

La formación que probó fue la siguiente: Emiliano Martínez ; Agustín Giay , Cristian Romero , Lisandro Martínez , Facundo Medina ; Exequiel Palacios , Alexis Mac Allister ; Franco Mastantuono , Nicolás Paz ; Julián Álvarez y Lautaro Martínez .

Además, el pujatense comenzó a rotar el equipo con pequeños cambios para poder probar a los jugadores que fueron citados por primera vez a la Selección argentina, como fue el caso de Román Vega , Tomás Palacio y Leonel Flores , este último ingresando por Mastantuono y moviéndose por el carril izquierdo.

Por otro lado, hubo un jugador que se tuvo que perder la práctica por problemas desconocidos y fue Nicolás Tagliafico. El lateral del Olympique Lyon no sumó muchos minutos en lo que va de la temporada aunque estaba en plenitud física, por lo que una lesión, hasta el momento, es incierta.

Scaloni habló sobre su futuro después de la práctica

El entrenador campeón y subcampeón del mundo volvió a referirse a su futuro tras las dudas que dejó en conferencia luego de la final perdida ante España. En esa línea, desmintió el presunto acuerdo que trascendió en las últimas horas. "No hay novedades todavía. Me reuniré con el presidente estos días", aseguró Scaloni sobre las negociaciones.

Además, dio más detalles: "Ayer nos íbamos a reunir pero tuve que ir al dentista y no pudimos, ja. Hoy él está en Paraguay. Hablaremos, está la predisposición máxima para sentarse, pero cuando tengamos que comunicar algo, lo haremos. Por ahora sigue todo igual”.

Lionel Scaloni volvió a hablar sobre su futuro.

Consultado sobre la confección de este plantel, que solo tendrá a Lionel Messi para el último compromiso con Benín en el Monumental, su despedida a lo grande, Scaloni dejó en claro que aparecerán cada vez más jóvenes talentos: "El indicio de la convocatoria es lo que haría cualquier entrenador. Se terminó un Mundial, creemos que es un lindo momento para que pueda haber algo de recambio, porque la mayoría va a seguir estando y es gente joven. Lo que hicimos es pensado como aquel 2018, hicimos lo mismo e incluso no sabiendo si íbamos a estar" finalizó.

Los amistosos que jugará la Selección argentina

Serán tres amistosos en territorio argentino y serán de la siguiente manera: