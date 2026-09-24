Lionel Scaloni rompió el silencio sobre su renovación y desmintió un acuerdo: "No hay novedades" + Agregar ámbito en









El entrenador de la selección nacional volvió a hablar sobre las negociaciones por la renovación de su contrato, que vence en diciembre. Argentina deberá enfrentar tres amistosos antes de fin de año

Scaloni rompió el silencio sobre su renovación y desmintió un acuerdo: "No hay novedades"

De cara a los primeros amistoso post Mundial 2026, que son los últimos partidos de su contrato actual, Lionel Scaloni rompió el silencio y habló sobre su posible renovación con la Selección Argentina.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El entrenador campeón y subcampeón del mundo volvió a referirse a su futuro tras las dudas que dejó en conferencia luego de la final perdida ante España. En esa línea, desmintió el presunto acuerdo que trascendió en las últimas horas. "No hay novedades todavía. Me reuniré con el presidente estos días", aseguró Scaloni sobre las negociaciones.

Además, dio más detalles: "Ayer nos íbamos a reunir pero tuve que ir al dentista y no pudimos, ja. Hoy él está en Paraguay. Hablaremos, está la predisposición máxima para sentarse, pero cuando tengamos que comunicar algo, lo haremos. Por ahora sigue todo igual”.

Consultado sobre la confección de este plantel, que solo tendrá a Lionel Messi para el último compromiso con Benín en el Monumental, su despedida a lo grande, Scaloni dejó en claro que aparecerán cada vez más jóvenes talentos: "El indicio de la convocatoria es lo que haría cualquier entrenador. Se terminó un Mundial, creemos que es un lindo momento para que pueda haber algo de recambio, porque la mayoría va a seguir estando y es gente joven. Lo que hicimos es pensado como aquel 2018, hicimos lo mismo y incluso no sabiendo si íbamos a estar".

El calendario de la Selección argentina La Selección Argentina jugará tres partidos durante la próxima Fecha FIFA en nuestro país, en lo que será el reencuentro de los subcampeones del mundo con el público.

La AFA hará oficial el calendario el martes al mediodía, aunque los encuentros ya están cerrados. El único punto pendiente es que la FIFA confirme si serán considerados partidos de clase A. En principio, Gianni Infantino daría el visto bueno para que los encuentros tengan esa categoría. Serán tres amistosos en territorio argentino y serán de la siguiente manera: El miércoles 30 de septiembre contra Bolivia, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba;

en el de El 3 de octubre ante Burkina Faso , en el Estadio Monumental .

, en el . El 6 ante Benín, en el Estadio Monumental.