Real Madrid está dispuesto a ofertar hasta 240 millones de euros por Haaland

"El noruego Haaland está en el radar de los clubes más grandes de Europa y podría salir en 2024 por la famosa cláusula. Real Madrid romperá la banca para tratar de convencerlo" , publicó el periódico deportivo AS.

Según los medios españoles la eventual llegada del exdelantero del Borussia Dortmund "es independiente a la de (Kylian) Mbappé" ya que el Real Madrid "quiere mantener un año más a (Karim) Benzema y, en 2024, salir al mercado con todo" para sumar a Haaland junto a Mbappé y al brasileño Vinicius en el ataque.

A su llegada al Manchester City, el noruego se guardó "una vía de escape" por si las cosas no salían como se esperaba y en Inglaterra aseguran que "esta encantado" con jugar en el City y en todo caso la ampliación del contrato de Josep "Pep" Guardiola hasta 2025 "cerraría la puerta a su salida en 2024".

Sin embargo, según el diario AS, una cosa "no tiene relación con la otra" por lo que aunque el DT catalán siga siendo entrenador del Manchester City, dicha situación "no rompe la cláusula del '9'" por lo que el Real Madrid puede "explorar" la vía de contratarlo con una oferta récord.