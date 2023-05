Real Madrid quiere a Mbappé pero el PSG no piensa largarlo: "Es intocable"

El Paris Saint-Germain (PSG) anticipó hoy que no está dispuesto a negociar a su delantero estrella Kylian Mabppé al menos hasta el 2024 a pesar de los reiterados intentos del Real Madrid de contratar al futbolista.

"Al Khelaifi no dejará irse a Mbappé a ningún precio este verano" , publicó el periódico español Mundo Deportivo al referirse a la decisión del presidente del club parisino.

El diario deportivo precisa que aunque Lionel Messi no seguirá en el club y tampoco lo haría el brasileño Neymar , eso no está vinculado a la continuidad de Mbappé , con contrato hasta el 30 de junio de 2024.

En cuanto al DT, a las salidas seguras de Messi y probablemente de Neymar, se sumará la del entrenador Christophe Galtier y los candidatos a reemplazarlo son el francés Zinedine Zidane, actualmente sin club, y el portugués José Mourinho, DT de la Roma, aunque el luso afirmó esta mañana que no recibió ninguna propuesta del club francés.

Messi, con un pie afuera

El París Saint-Germain ya no tiene problemas en mostrar que no quiere contar más con Lionel Messi. Tal es así, que el club parisino tomó una decisión que es todo un indicio de lo que vendrá: no solo dejó de vender su camiseta en la tienda oficial que tiene en los Campos Elíseos, sino que también sacó toda imagen del rosarino.

Esta determinación del PSG la hizo viral el programa español "El Chiringuito", que día tras día vela por la vuelta de Messi a la Liga de su país.

Dicho medio publicó un video donde una cronista muestra cómo se ve hoy la tienda oficial del PSG: la imagen del rosarino no aparece por ninguna parte, a diferencia de Mbappé, Neymar, Marco Verratti, Sergio Ramos y el resto de los jugadores con sus respectivas fotos.