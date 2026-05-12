La jugosa oferta que prepara el Paris Saint Germain para fichar a Julián Álvarez tras el Mundial 2026

El club parisino ya habría iniciado contactos con el Atlético y planea una propuesta millonaria para quedarse con el delantero argentino.

Paris Saint Germain avanza por Julián Álvarez con una oferta que podría superar los 150 millones de euros.

El Paris Saint Germain avanzó en las negociaciones para fichar a Julián Álvarez y ya habría mantenido reuniones con la dirigencia del Atlético de Madrid para intentar concretar una de las transferencias más impactantes del mercado europeo. Según trascendió en España, el delantero argentino incluso habría hablado con Luis Enrique sobre el proyecto deportivo del conjunto parisino.

La operación, según la información difundida, podría superar los 150 millones de euros , una cifra que convertiría a Álvarez en una de las ventas más importantes del año.

El interés del PSG por el atacante campeón del mundo fue revelado por el periodista Iñaki Villalón en el programa El Chiringuito, donde aseguró que las conversaciones entre ambos clubes ya comenzaron hace tiempo: “ Hay un club que esta metido de lleno en la carrera por Julian Álvarez. Ese club ya se ha sentado con el Aleti, ya conoce las pretenciones del Aleti. El colchonero no vería con malos ojos la venta, y ese club es el PSG ", afirmó Villalón.

El delantero argentino aparece como uno de los grandes objetivos del PSG para el próximo mercado.

El periodista además agregó: “ Sobre la mesa hay una cantidad sobre la que se parte y esa cantidad sería notablemente superior a los 150 millones de dólares. No es algo que pasó hoy sino que lleva un tiempo. Me dicen que Julián Álvarez ha hablado con Luis Enrique ”.

La postura del Atlético de Madrid ante el interés del PSG

La posibilidad de perder a una de sus principales figuras obliga ahora al Atlético de Madrid a evaluar su postura de cara al próximo mercado de pases. Dentro del club reconocen que una oferta de semejante magnitud podría modificar el escenario y abrir la puerta a una negociación.

El entrenador Diego Simeone también se refirió al interés de varios gigantes europeos por el delantero argentino y admitió que su rendimiento despertó la atención de diferentes equipos. “Es normal que lo quieran, porque es muy bueno”, señaló el técnico colchonero al ser consultado sobre el interés de PSG, Arsenal y Barcelona.

Diego Simeone @Atleti.jpg Diego Simeone reconoció que varios gigantes europeos siguen de cerca al atacante argentino. @Atleti

Según trascendió, los contactos entre el conjunto francés y el Atlético no son recientes, aunque las charlas se intensificaron ante la cercanía del mercado posterior al Mundial. En ese contexto, la decisión final del futbolista será uno de los factores clave para definir su futuro.

Qué le ofrece PSG a Julián Álvarez

El club parisino busca reforzar su ataque con un futbolista capaz de desempeñarse en distintas posiciones ofensivas y considera que Julián Álvarez encaja perfectamente en el esquema de Luis Enrique.

De acuerdo con información publicada por el medio francés Actufoot, la propuesta del PSG podría incluir 50 millones de euros más futbolistas como Gonçalo Ramos y Kang-in Lee. Además, el delantero argentino recibiría un contrato cercano a los 10 millones de euros por temporada.

PSG PSG evalúa incluir a Gonçalo Ramos y Kang-in Lee en la negociación por Julián Álvarez.

En medio de las especulaciones, el propio Álvarez evitó confirmar si seguirá en el Atlético de Madrid después del Mundial. “¿Si voy a estar acá la temporada que viene? Yo que sé, puede ser que sí, puede ser que no, yo estoy feliz acá, pienso en el día a día, trabajo para mejorar. Nunca dije nada ni hablé mal del club. Estoy muy agradecido. No tengo nada que decir, salvo que soy feliz aquí en el Atleti”, expresó el delantero.

El atacante también hizo referencia a los rumores que circulan sobre su futuro y remarcó: “En las redes sociales se habla mucho, pero... nada. Son solo cosas que la gente dice. Cualquiera puede publicar lo que piensa o cree, y la cosa no para de crecer. Yo nunca dije nada”.

El desenlace de la operación se conocería después del Mundial 2026, cuando Julián Álvarez y su entorno analicen las ofertas que aparezcan sobre la mesa. Mientras tanto, PSG y Arsenal (dos de los clubes interesados en ficharlo) se enfrentarán el próximo 30 de mayo en la final de la Champions League en Budapest.