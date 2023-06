Revelan el motivo por el que Messi esquivó a la periodista Sofi Martínez

En un primer plano del vestuario, se vio a Messi sentado junto a Ángel Di María. Sin embargo, cuando segundos después la cámara y la periodista se acercaron hasta allí ambos se habían ido.

image.png

La explicación del enojo de Messi con Martínez

Fue el youtuber Flavio Azzaro quien lanzó, según se comenta, la "posta" respecto del pequeño incidente. “Messi estaba enojado con Sofi Martínez. Ella le fue hacer una entrevista y después contó algo que Messi le había dicho”, reveló en el canal América.

De acuerdo a su relato, durante el diálogo que grabaron para un programa de la Televisión Pública, Leo le habría contado que tenía ganas de jugar con la camiseta de Boca durante la despedida de Riquelme. Esto, como todo lo dicho en off (the record), no estaba autorizado por el protagonista para ser publicado. A pesar de esto, la intimidad fue contada por la periodista y eso habría dado lugar a la supuesta molestia del rosarino.

“Sí quería ponerse la camiseta de Boca, pero por algo no lo decía. Sofi Martínez lo contó y eso para Messi fue una especie de falta de códigos”, manifestó el periodista. En esa misma línea, señaló que Pablo Aimar y Diego Placente, quienes sí charlaron con la periodista en la transmisión, le dieron un trato frío y distante.

Aunque Leo no se refirió públicamente a esto, probablemente su intención de no decirlo tendría que ver con el deseo de no manifestarse cercano a ningún club argentino que no sea Newell’s. En las redes sociales, algunos usuarios suelen discutir sobre cuál es el equipo del astro y muchos hinchas de River afirman que en realidad simpatiza por el Millonario.