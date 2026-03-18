Histórico: Lionel Messi llegó a los 900 goles y continúa agrandando una leyenda irrepetible

El capitán argentino alcanzó una cifra histórica que resume su carrera: precisión, constancia y una capacidad goleadora que marcó una era en el fútbol mundial.

Lionel Messi alcanzó este miércoles los 900 goles en su carrera profesional en el encuentro entre Inter Miami y Nashville SC correspondiente a los octavos de final de la Concachampions 2026. El astro argentino alcanzó la cifra a los 7 minutos de partido y además le dio la ventaja a su equipo en la serie, cuya ida terminó igualada sin goles.

De esta manera, el "10" argentino se convirtió en el segundo jugador en alcanzar este número, luego del portugués Cristiano Ronaldo que alcanzó el hito el 5 de septiembre de 2024. Actualmente, el ex Real Madrid lleva anotados 965 goles.

Sin embargo, la diferencia entre ambos radica en la cantidad de partidos jugados. Ronaldo ha disputado un total de 1.312 encuentros y llegó a la mencionada cifra en su partido número 1.238 . Por su parte, Messi alcanzó los 900 goles en 1.142 presentaciones.

La cifra sintetiza casi dos décadas de dominio en el fútbol de elite. La marca no solo refleja su talento, sino también una regularidad extraordinaria en clubes y Selección, donde convirtió en todas las competencias y escenarios posibles. Además, con 409 asistencias es el líder histórico de esta estadística.

Desde sus primeros tantos en el Barcelona hasta sus conquistas con la Selección argentina y su etapa más reciente en PSG e Inter Miami, Messi construyó una trayectoria goleadora basada en la precisión, la lectura de juego y una técnica inigualable. Lejos de ser un delantero clásico, redefinió el concepto de gol: convirtió desde fuera del área, de tiro libre, en jugadas individuales y también como definidor dentro del área.

Sus 900 goles se dividen en 672 en el Barcelona, 115 en la Selección argentina, 32 en el PSG y 81 con la camiseta del Inter Miami. Además, 756 fueron con la izquierda, 110 con la derecha, 30 con la cabeza, 2 con el pecho (uno a Estudiantes), 1 con la cadera y 1 con la mano. En cuanto a la pelota parada, 112 fueron de penal en tiempo regular (de 144 ejecutados) y 70 de tiro libre.

Los arqueros que más lo sufrieron fueron Diego Alves (21), Iker Casillas (18) y Gorka Iraizoz (18).

Messi 2022 2 de los 900, en la final del Mundial 2022. Imagen: FIFA

Su año goleador más recordado fue el 2012, cuando convirtió ni más ni menos que 91 goles oficiales, una cifra que se convirtió en un auténtico récord, que antes estaba en manos del alemán Gerd Müller (85 tantos). Los goles del astro argentino se dividieron en 79 goles con el Barcelona y 12 con la Selección.

Gran parte de sus goles llegaron en el Barcelona, donde batió todos los récords posibles y se convirtió en el máximo anotador histórico del club. Allí logró temporadas con cifras extraordinarias, superando en varias ocasiones los 50 goles anuales. En total, fueron 672 tantos en el club catalán, donde es por amplia diferencia el máximo anotador histórico.

Con la Selección argentina, sus tantos también fueron determinantes. Es el máximo goleador en la historia de la "Albiceleste", con 115 "pepas", dos de ellos en la final del Mundial 2022.

Tras un breve y olvidable paso por el PSG, donde conectó con la red en 32 ocasiones, Messi recaló en Inter Miami. Allí, lleva anotados 81 goles y es el máximo anotador en la historia de las "Garzas".

A lo largo de su carrera, Messi mantuvo una efectividad sostenida que lo ubica entre los máximos goleadores de la historia del fútbol. Pero más allá del número redondo, sus 900 goles cuentan una historia de evolución, talento y vigencia, consolidándolo como uno de los futbolistas más influyentes de todos los tiempos.