Riquelme le respondió a Macri: "Si terminó donde terminó fue gracias a Bianchi"

El ex presidente de la Nación aseguró en su segundo libro que le aconsejó al histórico ex DT del "Xeneize" Carlos Bianchi cómo debía plantear la final de la Copa Libertadores 2000, en la que Boca le ganó a Palmeiras.

Ante esto, Riquelme manifestó en declaraciones radiales: "Yo voy a estar eternamente agradecido a Carlos. Gracias a él y a mis compañeros la gente de Boca me quiere mucho. Si Macri terminó en el lugar que terminó es porque le debe mucho a Bianchi, es al revés, eso sin duda. Si Bianchi no hubiese sido técnico de Boca, a Riquelme no lo querrían tanto y Macri no hubiera tenido la carrera que tiene".

Además, el ex enganche habló de la posible continuidad de Ibarra: "Tiene chances de seguir. Estamos muy contentos con él y con su cuerpo técnico. Yo veo que Hugo está disfrutando mucho, se lo ve muy feliz".

"Es un amigo mío y a mí me da mucha felicidad verlo dirigiendo el equipo. Sebastián (Battaglia) lo ha hecho bien y Hugo está haciendo lo mismo. Estamos contentos y siempre digo lo mismo, ojalá que lo tengamos por mucho tiempo. Esto es todo nuevo para él, no es fácil. Pero tiene una ventaja: cuando habla se hace entender, es muy simple y eso en el día de hoy es muy importante", añadió Riquelme.

Por otra parte, el vicepresidente volvió a mencionar la negociación con el arquero Agustín Rossi por la renovación de su contrato.

"Nosotros de plata no vamos a hablar. El esfuerzo que hace Boca es increíble. También entendemos que Agustín tenga otras pretensiones o sueñe jugar en otro lugar. Vamos a sentarnos con su representante para ver qué tienen ganas de hacer y encontrar una solución. El jugador dijo que quiere quedarse en nuestro club y Boca quiere que el jugador se quede", explicó.

Por último, afirmó que el delantero Mateo Retegui, goleador de la Liga Profesional con Tigre, continuará en el conjunto de Victoria hasta culminar su vínculo.

"Yo tengo que estar agradecido también porque potencian a nuestros jugadores, en eso hay que darle el mérito a Tigre, porque si no parece que porque hizo muchísimos goles yo tengo que ir a quitárselo. El chico tiene contrato por dos años y cuando finalice eso vamos a hablar con la gente de Tigre a ver que quiere hacer", cerró.