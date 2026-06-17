River anunció una fuerte limpieza: los 14 jugadores borrados que no van a la pretemporada + Agregar ámbito en









El club de Núñez comunicó que muchos jugadores de su plantel profesional no serán tenidos en cuenta para el próximo semestre. Conocé la larga lista.

River anunció una fuerte limpieza: los 14 jugadores borrados que no van a la pretemporada

Con nombres esperados y no tanto, River comunicó este martes mundialista que 14 futbolistas de su plantel no volarán el sábado 20 de junio a la pretemporada en Alicante, España, lo que significa que no son tenidos en cuenta por Eduardo Coudet y se les buscará una salida en este mercado de pases.

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Uno de los nombres más significativos que aparece en la lista es el de Maxi Salas, por quien River se peleó con Racing hace menos de un año y ejecutó la cláusula de rescisión de unos ocho millones de euros. El correntino fue de mayor a menor bajo el mando de Marcelo Gallardo como entrenador, pero con el "Chacho" nunca fue prioridad y ahora tendrá que buscar un nuevo equipo para su carrera.

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Otro que resalta en la lista es Pezzella, por su recorrido en el club y por tratarse de un campeón del mundo en Qatar 2022 y parte de varios títulos del inicio del primer ciclo del Muñeco. Hace dos años, "La Banda" pagó cinco millones de euros -su cláusula de salida- para traérselo desde Betis, donde gozaba de un gran presente.

Además, también se incluye a la segunda compra más cara de la historia del club, Kevin Castaño. Por el colombiano River pagó 13 millones de euros (casi 20 brutos) a principios de 2025.

Los 14 jugadores que "borró" River y no irán a la pretemporada: Paulo Díaz

Maxi Meza

Germán Pezzella

Fabricio Bustos

Alex Woiski

Maxi Salas

Giuliano Galoppo

Ian Subiabre

Santiago Lencina

Kevin Castaño

Matías Galarza Fonda

Andrés Herrera

Kendry Páez

Matías Viña

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