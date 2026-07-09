Franco Armani tomó la decisión de dejar River tras más de ocho años: los 10 títulos que ganó

El arquero de 39 años optó por poner punto final a su ciclo en el “Millonario” tras un ciclo plagado de éxitos y dejarle el puesto al joven Santiago Beltrán.

El histórico arquero de River, Franco Armani , tomó la decisión de ponerle fin a su etapa en el club y ya tendría todo acordado para regresar al Atlético Nacional de Colombia.

El arquero de 39 años emigrará al elenco "cafetero", donde también es considerado una leyenda. De esta forma, cerrará su ciclo en River tras haber conquistado 10 títulos , disputado 366 partidos y logrado 165 vallas invictas. Unos números impresionantes.

Así, luego de haberle ganado el puesto con méritos propios al inicio del año, el arco de River seguirá siendo cuidado por el joven Santiago Beltrán , que a los 21 años demostró una madurez asombrante e incluso tuvo una convocatoria a la Selección argentina .

En el “Millonario” se terminará uno de los ciclos más icónicos de los últimos años, al despedirse Franco Armani luego de ocho años en el club de la banda roja.

El guardameta casildense que surgió de las inferiores de Estudiantes de La Plata , aunque su debut se dio en Deportivo Merlo , en el Ascenso, llegó a River a cambio de cerca de cuatro millones de dólares a principios de 2018, para darle inicio a un año increíble en su carrera.

Su debut en el club del barrio porteño de Núñez se dio en febrero de aquel año, y sus grandes actuaciones le merecieron un lugar en la convocatoria del entrenador Jorge Sampaoli de cara al Mundial de Rusia.

Además, en la cita mundialista mencionada, el débil rendimiento del arquero Wilfredo Caballero en las dos primeras fechas le dio un lugar como titular, pudiendo atajar ante Nigeria, por la última fecha de la fase de grupos, y en la eliminación ante Francia, con una caída por 4-3 en los octavos de final.

En su regreso a River, el guardameta pudo alcanzar 965 minutos sin recibir goles en el arco de River, superando la marca histórica de 788 minutos del icónico guardameta Amadeo Carrizo, pero su mejor momento en aquella campaña aún no había llegado.

En una Copa Libertadores en la que brilló el equipo que dirigía Marcelo Gallardo, Armani tuvo un gran rendimiento a lo largo del torneo, en especial en los cuartos de final contra Independiente (una atajada imposible a Gigliotti), en la semifinal ante Gremio en Brasil (tapó un mano a mano que definía la serie) y lo mismo hizo en la gran final, nada menos que contra Boca.

La final de ida lo tuvo como protagonista, al achicar con un gran timing y detenerle un mano a mano al delantero Darío Benedetto con tiempo cumplido, para cerrar el partido con un empate. En la vuelta, un recordado partido disputado en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid, River se impuso por 3-1 y se quedó con la copa.

Su ciclo en River incluyó 366 partidos entre todas las competencias, con la conquista de 10 títulos, y le permitió jugar en la Selección argentina, en la que, además del Mundial mencionado, también fue titular en la Copa América 2019 y suplente en las conquistas de las Copas América 2021 y 2024, la Finalísima y el Mundial de Qatar 2022.

Tras rescindir su contrato en el club argentino, Franco Armani tiene todo acordado para regresar a Atlético Nacional de Medellín, club en el que atajó desde 2010 hasta 2017 y también cosechó gran cantidad de éxitos: con 105 vallas invictas en 249 partidos, el arquero fue tricampeón del fútbol colombiano e incluso ganó la Copa Libertadores 2016, entre los 13 títulos que alzó.

El arquero más ganador de la historia de River

Con 10 títulos oficiales, Armani se convirtió en el arquero más ganador de la historia de River. Su palmarés con el club incluye: