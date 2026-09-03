River prepara otro negocio millonario: cuánto espera recaudar con el nuevo naming del Monumental

El estadio volverá a llamarse Monumental hasta 2027, mientras el club avanza con un nuevo esquema comercial para financiar la próxima gran transformación del estadio.

A partir de septiembre el estadio de River dejó de llamarse "Mas Monumental" y recién en enero se conocerá el nuevo naming right.

Una nueva etapa comienza en River porque el estadio, a partir del 1 de septiembre, ya dejó de llamarse “Mas Monumental” como consecuencia de que la firma Dorinka, sociedad perteneciente al Grupo de Narváez que es propietaria de la cadena de supermercados ChangoMás, decidió rescindir el contrato antes de tiempo.

En abril de 2022, River había cerrado un contrato inédito con el Grupo GDN. El acuerdo se cerró por u$s20 millones y originariamente debía durar 7 años, extendiéndose hasta abril de 2029. Los fondos fueron utilizados para financiar el 50% de las grandes reformas estructurales del estadio, transformando al Monumental en el estadio más grande de Sudamérica, con una capacidad ampliada a 85.018 espectadores.

Sin embargo, como anticipadamente el Grupo GDN decidió dar por terminado el contrato, River cedió en febrero de este año los derechos de negociación de un nuevo nombre para su estadio al gigante global de eventos Live Nation y las productoras DF Entertainment y Dale Play Live.

Ese megaacuerdo es por 10 años, a cambio de u$s110 millones más IVA. De ese total, u$s80 millones corresponden a 120 recitales a lo largo de esa década, y u$s30 millones son la base que Live Nation garantiza por gestionar el naming del estadio.

Si Live Nation consiguiera una marca dispuesta a pagar más de esos u$s30 millones por el naming, y River diera el aval para avanzar con el acuerdo, el excedente se repartirá entre Live Nation y River.

Si bien en los últimos días surgieron rumores de marcas que podrían reemplazar a la cadena de supermercados, en realidad no hay nada en concreto aún y no lo habrá hasta principios del año próximo.

Había trascendido que la principal candidata para estampar la fachada del estadio a partir de septiembre era la empresa automotriz BYD. Sin embargo, fuentes oficiales del club desmintieron la información, aduciendo que, si bien hubo una reunión con ejecutivos de la empresa china, otros fueron los temas comerciales que se trataron y no los del naming right del estadio.

El Grupo GDN rescindió el contrato en forma anticipada con River y el estadio volverá a llamarse Monumental. Recién a principios de 2027 se conocerá el nuevo sponsor. @River Plate

El próximo naming recién podrá empezar a negociarlo formalmente Live Nation a partir del 1 de enero de 2027, fecha en la que arranca el acuerdo, firmado con River a principios de este año. Sin embargo, eso no impide a Live Nation comenzar a entablar conversaciones comerciales con potenciales interesados.

El dinero de esta nueva fase comercial seguramente ya tiene un destino definido: financiar el próximo ciclo de modernización, que incluye el proyecto de techado y la ampliación del estadio para más de 100 mil aficionados, consolidando a River como una de las mayores potencias económicas del fútbol sudamericano.

River ya había transformado el Monumental en el estadio más grande de Sudamérica en febrero de 2023, pero a mediados de 2025 anunció un nuevo proyecto de techado integral y ampliación, lo que representará una transformación histórica presupuestada en más de u$s145 millones.

La obra, adjudicada formalmente a la empresa Grupo ENG S.A. y bajo la dirección de la firma alemana líder Schlaich Bergermann Partner (SBP), tiene un plazo estimado de ejecución de 3 años, proyectando su finalización para 2029. Lo más importante para el socio es que River mantendrá su localía durante todo el proceso.

El club estructuró el plan financiero para no comprometer el presupuesto futbolístico. Se respalda mediante un crédito a largo plazo con un esquema de devolución a 10 años (y 3 de gracia). Los fondos para pagarlo provendrán exclusivamente de la recaudación futura por el aumento de capacidad (ticketing), la extensión del contrato de naming del estadio y los nuevos palcos y eventos comerciales.

Sin poder tener nuevo naming right hasta principios de 2027, el estadio de River volverá a ser conocido como el Monumental.