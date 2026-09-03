Una nueva polémica gira en River por uno de los famosos borrados de Cantilo. En cuestión, Independiente Rivadavia visita este domingo el Monumental y la presencia de Maximiliano Salas es la principal controversia.
Polémica con River por Maxi Salas: el dinero que tendrá que pagar Independiente Rivadavia para que juegue
El delantero está cedido por el Millonario, con quien habría un acuerdo verbal y por escrito para que en caso de utilizar al futbolista haya un resarcimiento económico.
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Para que juegue el delantero de "La Lepra" contra el "Millonario" el club de Mendoza deberá pagar una cifra de u$s500.000.
En las negociaciones del préstamo entre ambos clubes existió un acuerdo verbal y escrito para que el futbolista no juegue ante su exequipo, pero en caso de querer utilizarlo deberá resarcir económicamente a la entidad de Núñez.
Salas llegó a Independiente Rivadavia a préstamo por un año sin cargo y con una opción de compra que ronda los u$s4 millones, después de ser separado del plantel profesional de River y ser parte de los marginados de Cantilo.
En su ciclo por el "Millonario" acumuló 37 partidos y 7 goles, un paso que no fue del todo bueno y que terminó con su salida apresurada.
No contar con él sería un claro perjuicio para el equipo de Alfredo Berti. El antecedente inmediato fue el de Ian Subiabre: cedido a Tigre con un acuerdo similar, el extremo estuvo entre los suplentes del triunfo 1-0 ante River pero no sumó minutos.
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