Polémica con River por Maxi Salas: el dinero que tendrá que pagar Independiente Rivadavia para que juegue + Agregar ámbito en









El delantero está cedido por el Millonario, con quien habría un acuerdo verbal y por escrito para que en caso de utilizar al futbolista haya un resarcimiento económico.

Polémica con River por Maxi Salas: el dinero que tendrá que pagar Independiente Rivadavia para que juegue

Una nueva polémica gira en River por uno de los famosos borrados de Cantilo. En cuestión, Independiente Rivadavia visita este domingo el Monumental y la presencia de Maximiliano Salas es la principal controversia.

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Para que juegue el delantero de "La Lepra" contra el "Millonario" el club de Mendoza deberá pagar una cifra de u$s500.000.

En las negociaciones del préstamo entre ambos clubes existió un acuerdo verbal y escrito para que el futbolista no juegue ante su exequipo, pero en caso de querer utilizarlo deberá resarcir económicamente a la entidad de Núñez.

Salas llegó a Independiente Rivadavia a préstamo por un año sin cargo y con una opción de compra que ronda los u$s4 millones, después de ser separado del plantel profesional de River y ser parte de los marginados de Cantilo.

En su ciclo por el "Millonario" acumuló 37 partidos y 7 goles, un paso que no fue del todo bueno y que terminó con su salida apresurada.

No contar con él sería un claro perjuicio para el equipo de Alfredo Berti. El antecedente inmediato fue el de Ian Subiabre: cedido a Tigre con un acuerdo similar, el extremo estuvo entre los suplentes del triunfo 1-0 ante River pero no sumó minutos.