Se terminó la ilusión para River: Claudio Echeverri deja el Manchester Ciy y tiene nuevo club + Agregar ámbito en









El atacante argentino estuvo en charlas con el conjunto de Núñez para intentar su regreso, los de Manchester se negaron y decidieron mandarlo a préstamo al fútbol portugués.

Claudio Echeverri abandonó el Manchester City y se unirá al Benfica para disputar la nueva temporada.

Claudio Echeverri es nuevo refuerzo del Benfica de Portugal, a préstamo desde el Manchester City. Luego de varias semanas en las que se rumoreó que el "Diablito" tenía una ventana abierta para volver a River, este martes se oficializó su llegada a las Águilas y ya llegó al país luso para hacerse la revisión médica.

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Según el periodista Germán García Grova, el Millonario estuvo trabajando por una cesión por 10 meses, pero finalmente el Benfica logró llevárselo. De acuerdo a lo que se dejó trascender en las últimas horas, el equipo portugués cubrirá el 100% del salario del argentino y tendrá una opción de compra, la cual el monto todavía es desconocido.

Echeverri con la sub-20. @Argentina En su última temporada, Echeverri pasó por dos clubes. En primera instancia fue al Bayer Leverkusen de Alemania, en donde apenas disputó 11 partidos y fue parte del equipo en 270 minutos, motivo por el cual el equipo de Manchester lo repescó en enero.

Posteriormente, en busca de minutos, se fue al Girona de España con la intención de ganarse un lugar en el 11 inicial y ayudar al equipo a salir de zona de descensos. De los 17 partidos que jugó, fue titular en cinco de ellos y tan solo pudo meter un gol.

Echeverri con el City. Por otra parte, el Manchester City lo tuvo en cuenta para la gira de preemporada y pudo disputar ciertos minutos con la camiseta azul. Aún así, ante la nueva asunción de Enzo Mareca como director técnico, Echeverri no iba a tener lugar en la mitad de la cancha con las llegadas de Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi y Enzo Fernández.

Además, el gran presente de Ryan Cherki y la posibilidad de utilizar a Phil Foden en esa posición para el recambio, fueron los motivos suficientes para que la directiva "Cityzen" decida que lo mejor para el "diablito" iba a ser que se vuelva a foguear en el exterior. El buen antecedente de los riverplatense en el Benfica Más allá de que varias personas lo vean como un paso atrás de su carrera, el Benfica se destaca por potenciar a las futuras promesas del fútbol. Dentro del plantel hay dos argentinos que facilitarán su adaptación: Enzo Barrenechea, surgido de las inferiores de Newell´s, y Gianluca Prestianni, que llegó desde Vélez. Por otro lado, River se destacó por tener una gran relación con las Águilas en el último tiempo. El antecedente más reciente fue la venta de Enzo Fernández por €18.5 millones y, al quedarse con un porcentaje de una futura venta, el Millonario recibió €34.4 millones extra por su ida al Chelsea. Enzo Fernández en el Benfica. Aún así, varios jugadores que vistieron la de la institución de Nuñez también lo hicieron para los de Lisboa: Nicolás Otamendi, Pablo Aimar, Eno Pérez, Javiers Saviola, Claudio Caniggia y Benjamín Rollheiser.