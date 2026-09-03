"Juanfer" Quintero volvió a disparar contra "Chacho" Coudet: "El tiempo me dio la razón" + Agregar ámbito en









Tras la renuncia del entrenador, el futbolista colombiano volvió a arremeter contra el "Chacho", responsable de su salida de River por no tenerlo en cuenta.

"Juanfer" Quintero volvió a disparar contra "Chacho" Coudet: "El tiempo me dio la razón"

Juan Fernando Quintero rompió el silencio y volvió a refirirse a Eduardo Coudet, tras su salida de River, dejando algunos dardos para "Chacho", con el que tuvo algunos conflictos en su último paso por el "Millonario".

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"Quiero hacer eso a un costado. Después de lo que me pasó y todo lo que he vivido con River, ha sido muy difícil para mi. El dejar al lado un cariño y una gratitud, por todo lo que hemos vivido... Se generó mucho revuelo. Simplemente traté de ser sincero. El tiempo me dio la razón", afirmó Juanfer en una entrevista con Win Sports.

"No soy el dueño de la verdad, aclaro. Son diferentes formas de las que muchos entrenadores ven el fútbol y el futbolista, y ven si puede aportar o no. Eso se respeta. Nunca le falté el respeto. Simplemente dije las palabras que yo sentía y lo que viví en experiencia propia", agregó el hoy futbolista de DIM.

"En ningún momento le falté el respeto. Son sus formas. Hoy estoy con un entrenador que me da confianza, que me conoce. Un entrenador o te frustra o te potencia", añadió el colombiano.

"Después de lo que pasó en River, se hablaron muchas cosas. Hasta los mismos hinchas me salieron a matar. Al mes, salieron a matar al otro... Los elogios no me gustan. Soy muy equilibrado en ese aspecto. El fútbol da muchas vueltas. Así miro yo la vida y el fútbol. Así tomo yo las decisiones", cerró Quintero.