River se recuperó ante Atlético Tucumán y se acercó a la punta

Con el triunfo, el "Millonario" llegó a los 18 puntos y es escolta de Independiente en la zona B, a dos puntos de diferencia, mientras que el equipo del entrenador Lucas Pusineri sumó su tercera derrota consecutiva y es décimo en su grupo, con siete unidades.

Síntesis del partido

River 1 - 0 Atlético Tucumán.

Torneo Apertura 2025: Fecha 9

Estadio: Monumental.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Fabrizio Llobet.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Rodrigo Aliendro, Matías Kranevitter, Maximiliano Meza; Franco Mastantuono; Facundo Colidio, Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Atlético Tucumán: Tomás Durso; Moisés Brandan, Matías De Los Santos, Gianluca Ferrari, Juan Infante; Carlos Auzqui, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez, Franco Nicola; Mateo Bajamich, Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Gol en el segundo tiempo: 34m. Facundo Colidio.

Incidencias en el segundo tiempo: 48m. Expulsado Santiago Simón (R) .

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Rodrigo Melo por Guillermo Acosta y Ramiro Ruíz Rodríguez (AT) por Mateo Bajamich (AT), 26m. Miguel Brizuela por Adrián Sánchez (AT) y Kevin López por Franco Nicola (AT); 36m. Santiago Simón por Rodrigo Aliendro (R) e Ian Subiabre por Facundo Colidio (R); 40m. Lautaro Godoy por Moisés Brandan (AT) y 48m. Giorgio Costantini por Franco Mastantuono (R).