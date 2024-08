River sigue su racha sin poder ganar en la Liga Profesional: ¿qué dijo Marcelo Gallardo?

El entrenador habló en conferencia tras el empate sin goles de local ante el golpeado Newell's. El Millonario no gana hace cuatro partidos en la Liga Profesional y no marcó en el Monumental tras 43 partidos.

River empató sin goles en el Estadio Más Monumental ante el golpeado Newell's (venía de 3 derrotas seguidas) y generó preocupación entre sus hinchas, ya que no levanta en el torneo local y no gana hace 4 fechas. Además. no marcó de local tras 43 partidos.