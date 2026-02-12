Marca líder invierte u$s24 millones para producir cuatriciclos en su planta de la Argentina

La firma japonesa producirá el modelo TRX420FM, un vehículo pensado tanto para el trabajo rural como para el uso recreativo.

La filial local de Honda Motor de Argentina confirmó que desde marzo de 2026 iniciará la producción nacional de cuatriciclos en su planta industrial ubicada en Campana , provincia de Buenos Aires , reforzando su presencia en el país y ampliando su estructura productiva.

El modelo seleccionado para este proyecto es el TRX420FM , un vehículo caracterizado por su estructura sólida y su versatilidad. Según explicó la compañía, este tipo de unidades cumple un rol clave como herramienta de trabajo en el sector agropecuario, donde se destaca por su capacidad operativa, eficiencia y facilidad para desplazarse en terrenos complejos.

La iniciativa contempla una inversión superior a los u$s24 millones , destinada principalmente a la incorporación de una línea exclusiva de ensamblaje que se integrará a las tres ya existentes dedicadas a la fabricación de motocicletas. Con esta ampliación, la compañía proyecta alcanzar una capacidad de producción anual de 10.000 cuatriciclos , además de incrementar en más de un 10% su plantilla de empleados .

El Honda TRX420FM es un cuatriciclo reconocido por su resistencia y confiabilidad. Está equipado con un motor de 420 cc , tecnología de inyección electrónica PGM-FI , transmisión manual de cinco velocidades más reversa y sistema de tracción 4x4 seleccionable TraxLok® , características que le permiten operar en superficies exigentes.

El impulsor es de cuatro tiempos, tipo OHV , refrigerado por aire y aceite, lo que optimiza el rendimiento y reduce el consumo. Además, cuenta con suspensión delantera independiente de doble horquilla y sistema trasero con brazo oscilante, que mejora la estabilidad y el confort en condiciones adversas.

Entre sus principales atributos, el modelo ofrece una capacidad de carga total de hasta 220 kilos, incluyendo conductor y equipamiento, y está preparado para realizar tareas de remolque, consolidándose como una solución eficiente para actividades productivas y recreativas.

La producción comenzará formalmente a mediados de marzo en el complejo industrial de Campana, que ocupa un predio de 142 hectáreas, con 68.000 metros cuadrados cubiertos y más de 1.000 trabajadores. La planta opera bajo estándares internacionales y utiliza energía renovable, en línea con la estrategia de sustentabilidad de la compañía.

Con esta decisión, Honda Motor de Argentina reafirma su apuesta por el desarrollo industrial local, ampliando su oferta de productos fabricados en el país y fortaleciendo su posicionamiento en el mercado de la movilidad y el trabajo rural.