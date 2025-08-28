River volvió a hacerse grande en los penales y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina







El Millonario venció a Unión tras el empate 0-0 en los 90, donde mostró una leve mejora en el juego aunque todavía está lejos de su mejor versión.

Franco Armani volvió a ser la figura de River en los penales.

Después de pasar seis años consecutivos sin poder ganar una serie, River ganó este jueves por penales por segunda vez apenas siete días y eliminó a Unión de Santa Fe por la Copa Argentina para avanzar a los cuartos de final, donde enfrentará a Racing.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El arquero Franco Armani, cuya debilidad en el arco millonario siempre habían sido los tiros desde los 12 pasos, volvió a demostrar que transformó esta falencia en una nueva especialidad y se hizo grande para tapar dos de los cinco disparos de Unión y sellar la clasificación de River.

Los pateadores también exhibieron una clara mejora, tras varias series con múltiples penales errados. En esta oportunidad, anotaron Juan Fernando Quintero, Miguel Ángel Borja, Facundo Colidio y la definición la cerró Gonzalo Montiel, especialista en la materia. El único que falló fue Lucas Martínez Cuarta, que tuvo la posibilidad de terminar el asunto en el cuarto intento del equipo de Núñez aunque tiró la pelota por encima del travesaño.

Del lado de Unión, los únicos que no convirtieron fueron Lucas Gamba y Valentín Fascendini, cuyos remates fueron retenidos por Armani.

River ganó por penales a pesar de seguir sin mostrar buen fútbol A lo largo de los 90 minutos, River tuvo control del juego aunque no lo pudo traducir en buenas oportunidades, a contraposición de Unión, que con menos tenencia, generó algunas de las más claras, con contraataques bien gestionados y jugadas de pelota parada.

En el primer tiempo, el Millonario no pudo llegar con profundidad área de su rival. Únicamente hubo un buen remate de Giuliano Galoppo, que fue controlado con facilidad por el arquero Matías Tagliamonte, una de las figuras de la cancha, y una entrada al área de Sebastián Driussi que no resolvió a tiempo si patear al arco o si tirar el centro. La segunda parte empezó con una notable mejora del equipo de Marcelo Gallardo, con Maximiliano Salas como figura en ataque. Durante los segundos 45 minutos ambos equipos tuvieron chances clarísimas de romper el empate, sobre topara River, pero con errores de los delanteros y actuaciones notables de los arqueros, ninguno de los dos logró convertir. Finalmente el encuentro terminó definiéndose por los tiros desde el punto del penal, donde River volvió a imponerse. El equipo de Marcelo Gallardo venía de ganar por esta misma vía, histórica debilidad del Millonario, la semana pasada por la Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay, rompiendo una racha de seis años consecutivos de derrotas.