Marcelo Gallardo mostró preocupación por el nivel de River: "Hoy estamos 5 puntos"

El entrenador de River analizó el presente de su equipo tras otra ajustada clasificación por penales. "Hay mucho margen de crecimiento", aseguró.

Luego de clasificarse a los cuartos de final de la Copa Argentina , Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa y fue crítico con el nivel de su equipo.

Más tranquilo que hace una semana atrás (cuando River pasó con lo justo en la Libertadores y el DT se cruzó con un periodista), el entrenador "millonario" calificó a su equipo: "Hoy estamos 5 puntos".

Tras otro partido donde River se atascó y no pudo convertir goles, el DT dijo: "Me voy con deseos de seguir mejorando. Si tengo que darle un puntaje al equipo, hoy estamos cinco puntos, en una línea media entre desaprobado y aprobado. Tenemos futbolistas para crecer. Estos cinco puntos nos alcanzan para no perder, pero tenemos que mejorar para ganar".

Por otro lado, Gallardo valoró cuestiones que antes no mencionaba. "No perder es bueno y ganar cuando los partidos son muy ajustados y el fútbol no fluye, también es bueno para seguir creciendo" , analizó.

Sobre la evolución que espera de su equipo, dijo: "Cuando individualmente los futbolistas se pongan mejor, nos irá mejor. Hoy Salas y Driussi jugaron juntos por primera vez. Juanfer tiene que mejorar porque nos da pinceladas que en el fútbol argentino no se ven y los demás tienen que crecer. Estamos en una línea media, pero con mucho margen de crecimiento y eso me mantiene expectante".

En tanto, también se refirió a la nueva situación de salir victorioso en la definición por penales. "Fue nuestro karma, históricamente no ha sido bueno. Esta energía cambió esa situación adversa con dos definiciones en poco tiempo. Bienvenido sea. Hay que saber sufrir y tengo que reconocer el valor de lo que dijo Franco de haber revertido esa situación que le adjudicaban negativa".

Por último, palpitó la serie que se viene por Copa Libertadores ante Palmeiras de Brasil. "Vamos a llegar mejor a Palmeiras. Hasta la preparación mental tiene que elevarse, mientras tanto aprovecharemos este tiempo para estar mejor en 20 días", aseguró Gallardo.