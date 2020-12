Para Gallardo, el partido con Palmeiras es más importante que el superclásico con Boca

Inmediatamente, el entrenador de River adelantó qué hará con el equipo, donde se lamentó por el tema lesiones. "Y con Boca trataremos de armar el mejor equipo posible, considerando las lesiones de este partido con Arsenal (los dos laterales izquierdos, Fabricio Angileri y Milton Casco), por lo que habrá que trabajar pensando en como solucionar el problema de la falta de ellos y también de Paulo Díaz, que se lastimó en el entrenamiento del sábado", describió el entrenador.

Respecto del encuentro frente a los de Sarandí en Avellaneda el 'Muñeco' sostuvo que el "foco estuvo en el rendimiento del equipo. Se hizo un buen partido, porque más allá del resultado fuimos muy superiores y me gustó como se desempeñó el grupo".

"Pero nos deja un sabor amargo porque en dos días perdimos tres jugadores importantes. Es muy difícil que los tres lleguen a jugar con Boca y el primero con Palmeiras", remarcó.

"El que volvió bien fue Enzo Pérez, que hizo un gran partido, y la entrada de Ignacio Fernández le vino muy bien. Por suerte lo de (Rafael Santos), Borré fue solamente un golpe", destacó.

Posteriormente reconoció que el equipo tuvo "un bache después de los primeros partidos de Libertadores. Pero ya volvimos a nuestro nivel, así que ahora esperemos sostenerlo pese a las lesiones".

"Pero ahora tampoco hay que pensar en una final con Boca en la Copa porque hay que respetar a rivales brasileños que no son sencillos de sortear, y contra los que jugaremos, Palmeiras y Santos, apuestan a la Libertadores porque están lejos en el Brasileirao. Si pensamos antes en la final sería un error muy grave", subrayó.

"Y no pasa por mi cabeza no querer jugar con Boca otra final para no darle revancha de lo que ganamos en Madrid, porque el miedo a competir no nos paraliza", resaltó finalmente Gallardo.