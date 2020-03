River no se presentará a jugar ante Atlético Tucumán por el coronavirus

El comunicado de la entidad "millonaria" dice lo siguiente:

"Siguiendo las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud y atentos a las distintas resoluciones del gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires en relación con la pandemia de coronavirus (COVID-19), River Plate informa que el Club permanecerá cerrado en su totalidad a partir del sábado 14 de marzo por tiempo indeterminado.

Con esta medida, el Club busca resguardar la salud de los socios, los empleados y las miles de personas que concurren diariamente a las distintas actividades que se realizan en la Institución.

El Departamento de Recursos Humanos coordinará con su personal formas de trabajo en modalidad home office cuando esto sea posible y dará asueto a aquellos que no puedan cumplir sus tareas a distancia.

En cuanto al fútbol profesional, el Club considera que la competencia implica severos riesgos para la salud del plantel profesional y todos los involucrados en un partido oficial.

El hecho de que hoy uno de nuestros jugadores haya mostrado síntomas compatibles con coronavirus (COVID-19) confirma los riesgos advertidos y nos fuerza a tomar conciencia sobre las consecuencias antes mencionadas, más allá de que el diagnóstico no se haya confirmado y de que Thomas Gutiérrez esté evolucionando favorablemente.

En vista de esto, River Plate ha decidido que, atendiendo a razones de fuerza mayor, no se presentará en el partido del próximo sábado 14 de marzo vs. Atlético Tucumán. La misma decisión regirá para las Divisiones Inferiores".

La postura del "Decano"

El capitán de Atlético Tucumán, Christian Luchetti, respaldó la decisión comunicada por River de no presentarse al partido, y dijo que adhiere a la postura de "no jugar" por el coronavirus.

"Nuestra postura es no jugar. No sólo está en juego nuestra salud, sino la de nuestras familias. Lo ideal hubiera sido suspender todo, no se tomaron medidas lógicas", explicó el arquero en FM 94.7.

Sucede que hasta ahora no existen una disposición que impida jugar por parte del gobierno nacional, de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), de la Superliga ni de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA).

De hecho, todos esos actores estuvieron de acuerdo con proseguir la actividad futbolística en el país sin público en los estadios para controlar la posible propagación del virus.

Al margen de esa decisión, Luchetti advirtió sobre la peligrosidad de jugar el partido, al recordar que padece diabetes, lo que lo ubica dentro de los grupos de riesgo para contraer el coronavirus. "Mis hijas me pedían que no viajara", comentó.

Consultado por Télam, el vicepresidente segundo Ignacio Golovisky admitió que lo "sorprende" la decisión de River de no presentarse y consideró que "deberían haber consultado" al club tucumano.

"Esto nos perjudica económicamente. Hay que esperar qué decide la AFA o Superliga", concluyó tras descartar que Atlético Tucumán vaya a reclamar los puntos.