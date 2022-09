Tras el penal a Borja que el VAR no quiso revisar, ¿hace cuánto no le cobran un penal a River? Al mal momento futbolístico y la mala racha que sufre River, se le suman fallos arbitrajes y ninguneos del VAR bastante polémicos. Tras la fractura que sufrió Aliendro en cancha de Boca, este miércoles ante Banfield no revisaron una clara infracción sobre Borja al final del partido.