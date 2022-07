Gallardo se cansó y le pegó a los árbitros: "No le pueden errar por tanto"

"Hay algunas cosas puntuales que me sorprenden porque hay cámaras. Hoy tienen la posibilidad de observar detenidamente con 48 mil repeticiones. Tienen que errar mucho menos porque tienen las herramientas", declaró Gallardo, haciendo referencia al insólito gol anulado a Matías Suárez en la Copa Libertadores y a la expulsión de Rodrigo Aliendro ante Godoy Cruz.

"Aliendro nunca lo toca al jugador (a Juan Andrada), tienen la posibilidad de observarla, no podés errar por tanto, estás mirando al jugada. Hay un movimiento y el jugador nunca lo pisa como pensó. Es tremendo el error", manifestó con mucha indignación.

Y agregó: "Hubo muchos errores, también les pasó a otros equipos, no solo a nosotros. Entiendo que los árbitros se capacitaron y hacen alarde, pero están fallando. Sigue siendo el error humano, el ojo es el humano más allá de la realidad".

En cuanto al exabrupto con Lamolina y la roja que recibió por desafiarlo el 'Muñeco' explicó: "Me pasé, pero ni siquiera fue un insulto. Sí, lo veo y me arrepiento, hoy te enfocan desde todos lados. Como si le hubiese dicho algo malo. ¿Quién de acá no dijo un bolu... o pelot...? Dale, tampoco fue para tanto. Uno se saca cuando se equivocan tan feo. Soy un tipo temperamental y no me enorgullece, a veces me equivoco, como todos".