De Paul, enchufadísimo: "Mi cabeza está diariamente en el Mundial"

"Es muy difícil poder desconectar porque alguien te lo vuelve a recordar. Cada vez falta menos y en mi cabeza está diariamente el Mundial. El nivel que se ve después de la Copa América 2021 es de una selección que está muy comprometida y que ilusiona mucho", manifestó De Paul en declaraciones a TyC Sports.

Y agregó: "Siempre digo que no quiero que empiece porque probablemente no lo disfrute. Es mucha presión, competencia, nerviosismo y ansiedad, es muy difícil. Intento disfrutar todo este proceso, me gustaría que sea más, a veces me cuesta. Seguramente va a ser una locura. Uno vive muy concentrado y la crítica puede ser a veces hasta dañina".

"Ya de acá a lo que queda, lo que se puede incorporar es muy poquito. Creo que es importante seguir compitiendo porque mentalmente te ayuda y te va a hacer el camino más rápido para llegar a la Copa del Mundo. La idea es llegar siempre al 100 por ciento. El cuerpo técnico ya nos conoce muchísimo, jugar o no a esta hora no creo que cambie mucho. La idea y la base de estos cuatro años, Scaloni ya la tiene", agregó.

A su vez, el mediocampista destacó: "El equipo demostró que jugando contra Italia, el último campeón de Europa, lo hizo muy bien. No siento que estemos a otro ritmo. Cada competición tiene sus cosas, algunas son más físicas y otras dinámicas. Estamos preparados para afrontar cualquier tipo de situación y muy seguros del equipo que tenemos".

"Ganar dos títulos, ser el jugador que más partidos tiene invicto con esta camiseta después de tantos monstruos que han pasado. Siento que la gente me quiere, que el grupo me aprecia, respeta y confía. Y eso no es poco. Tenés que ser Lionel Messi para eso y hay uno solo", continuó De Paul.

Por último, expresó: "Con esta camiseta siempre tenés un plus para dar, es bueno e importante sentirlo así. A mí me pasa hoy porque siento mucha confianza. Salgo a la cancha y siento que nos va a ir bien, tengo una relación espectacular con todos. Me siento tan cómodo como en casa y eso hace que se transmita dentro de la cancha. Siempre voy a dar todo lo que tenga porque soy un agradecido de haber nacido en Argentina".