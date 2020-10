Djokovic avanza a paso firme y con récord en Roland Garros

El serbio, campeón del Grand Slam parisino en 2016, jugará en la siguiente instancia con el ganador del cruce entre el español Pablo Carreño Busta (17) y el alemán Daniel Altmaier (186), que estaba programado en el último turno del court Suzanne-Lenglen sin precisiones sobre la realización debido a la lluvia caída en la capital.

En caso de enfrentarse con el español, el serbio tendrá revancha ante el rival con el que sufrió su única derrota en el año, aunque el rigor se trató de un partido perdido por descalificación ante agresión involuntaria a un juez de línea en los octavos de final del US Open.

El serbio no perdió un set en la presente edición de Roland Garros, donde no haba de los ocho mejores del torneo desde 2010 y con el triunfo de hoy llega a una nueva marca ya que se convirtió en el primer hombre en superar las 70 victorias en singles en cada uno de los de Grand Slam en toda la historia Djokovic obtuvo 75 triunfos en Australia y US Open, 72 Wimbledon y 71 Roland Garros.

Por su parte, el griego Stefanos Tsitsipas, quinto preclasificado, también avanzó a cuartos con victoria ante el búlgaro Grigor Dimitrov (18) por 6-3, 7-6 (9) y 6-2, resultado que lo dejó a un partido de igualar su mejor actuación por torneos de Grand Slam (semifinales de Australia 2019).

Tsitsipas, de 22 años, será rival del ruso Adrey Rublev (13), que hoy dio cuenta del húngaro Marton Fucsovics 6-7 (4), 7-5, 6-4 y 7-6 (3) en el único partido que pudo completarse ene l Suzanne-Lenglen.

La instancia de cuartos de final debe comenzar mañana con los partidos entre Diego Schwartzman (Argentina)-Dominic Thiem (Austria, 3) y Jannik Sinner (Italia)-Rafael Nadal (España, 2).