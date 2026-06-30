Ronald Koeman renunció a Países Bajos tras la eliminación ante Marruecos

El entrenador anunció su salida después de la derrota por penales en los dieciseisavos de final y dejó un fuerte mensaje en sus redes sociales.

La eliminación de Países Bajos ante Marruecos en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tuvo una consecuencia inmediata: Ronald Koeman anunció su renuncia como entrenador del seleccionado neerlandés . La decisión llegó después de la derrota por penales, en uno de los cruces más intensos de la competencia.

El técnico comunicó su salida a través de una publicación en Instagram, donde expresó su frustración por no haber podido llevar a su equipo más lejos en el torneo. “Nadie está más decepcionado que yo” , aseguró al referirse al final del camino mundialista.

Koeman sostuvo que la eliminación fue un golpe duro porque el plantel tenía la ilusión de hacer historia con Países Bajos. En ese sentido, reconoció que como entrenador asumía la responsabilidad por el resultado y lamentó que el sueño de conquistar la primera Copa del Mundo para su país volviera a quedar inconcluso.

En su despedida, Koeman repasó su trayectoria como entrenador y destacó su paso por clubes como Ajax, Benfica, PSV, Valencia, Feyenoord, Southampton, Everton, Barcelona y sus dos ciclos al frente del seleccionado neerlandés.

“Anoche tomé la decisión de terminar mi período como entrenador del equipo nacional de los Países Bajos”, escribió el DT en el inicio del comunicado, donde también remarcó que se va con orgullo por el recorrido realizado en el fútbol.

Además, el exfutbolista explicó que en esta etapa priorizará acompañar a su esposa, Bartina, quien atraviesa una enfermedad desde hace varios años. “El fútbol ha sido mi vida, pero la salud no tiene precio”, expresó Koeman, al remarcar que su perspectiva cambió por la situación familiar.

El entrenador también le dedicó un mensaje de agradecimiento por el apoyo recibido durante su ciclo. “Me despido con sentimientos encontrados”, señaló, y admitió que su deseo era cerrar la etapa con un título mundial con Países Bajos, algo que finalmente no pudo concretar.

Marruecos avanzó y jugará ante Canadá

Marruecos eliminó a Países Bajos.

La salida de Koeman se produjo después de la clasificación de Marruecos, que eliminó a Países Bajos en la tanda de penales y consiguió meterse entre los 16 mejores del Mundial.

El seleccionado africano volverá a jugar en los octavos de final, instancia en la que se enfrentará a Canadá por un lugar en la siguiente ronda del certamen.