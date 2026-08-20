Con una divertida publicación en redes sociales, Carlos Alcaraz confirmó que jugará el US Open + Agregar ámbito en









Luego de cuatro meses sin jugar por una lesión en su muñeca, el español vuelve al circuito estadounidense para defender la corona que obtuvo el año pasado.

Carlos Alcaraz vuelve al US Open, tras 4 meses de lesión. @carlitosalcarazz

Carlos Alcaraz confirmó este jueves su participación en el próximo US Open, dejando atrás cuatro meses de inactividad por una lesión en su muñeca derecha. La particularidad del comunicado radicó en su difusión: el regreso fue anunciado mediante una colaboración en Instagram con el periodista especializado Fabrizio Romano, bajo su popular lema "Here We Go".

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La última vez que el español pudo participar de esta competencia fue el año pasado, cuando se encontraba en plenitud física, en la que le ganó a Jannick Sinner por 3-1 y además de conseguir el título también recuperó el número #1 del ranking ATP. Por otro lado, el de 2025 significó su segundo título en el Grand Slam de EEUU, mientras que en 2022 lo ganó por primera vez contra Casper Ruud.

View this post on Instagram Cabe recordar que su último partido oficial se remonta al 14 de abril, cuando derrotó al finlandés Otto Virtanen en dos sets corridos por el ATP de Barcelona. Posteriormente, las molestias en su muñeca lo obligaron a retirarse del certamen antes de disputar su encuentro frente al checo Tomás Machác.

La vuelta de Alcaraz llegó más tarde de lo esperado Después de un poco más de cuatro meses de ausencia, la vuelta del murciano estaba estipulada para el Masters 1000 de Cincinnati, que arrancó el 13 de agosto y se sigue desarrollando.

Las molestias de Alcaraz. Ante este panorama, Alcaraz optó por evitar la competencia oficial previa al US Open para no sobrecargar su físico y priorizar el Grand Slam. De cara al certamen estadounidense, que comenzará el 30 de agosto, el español continúa con su puesta a punto. Según trascendió en los últimos días, estaría disputando encuentros a puertas cerradas con el objetivo de recuperar ritmo tenístico, pero dosificando las cargas.

Alcaraz, si; Sinner, por ahora, no Por otro lado, Jannick Sinner, el top 1 del ranking ATP, todavía no confirmó su participación en el US Open y la incógnita continúa preocupando a sus fanáticos. En caso de que el italiano de luz verde para afrontar la competición, la final del año pasado podría llegar a repetirse y el torneo tendría la oportunidad de ver un verdadero espectáculo de los nuevos referentes de la generación. Los problemas en su rodilla derecha lo maltraen desde el 12 de julio, cuando ganó la final de Wimbledon contra Alexander Zverev y pudo conquistar su segundo título en dicho Grand Slam. La presencia de Sinner y de Alcaraz aumentarían el valor del US Open. @ATP Tour Para poder resolver los problemas en su pierna Sinner viajó a Turín para hacerse exámenes médicos, los cuales arrojarán que tan apto está para volver a la competencia. Mientras tanto, volvió a Montecarlo para entrenar con su instructor Simone Vagnozzi y las respuestas físicas en las próximas horas serán fundamentales para saber si viaja a Nueva York.