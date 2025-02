Salió campeón de todo con Boca, fue el referente de toda una generación y hoy se dedica al campo: a 28 años del debut de Abondanzzieri en Boca

En febrero de 1997, un joven arquero comenzaba a escribir su historia en Boca Juniors . Roberto "El Pato" Abbondanzieri no solo se transformó en un emblema de la institución, sino que dejó una huella imborrable con su actuación en el arco . A lo largo de su carrera, este exfutbolista alcanzó todos los títulos posibles , destacándose como uno de los pilares de un equipo que dominaba tanto a nivel nacional como internacional.

El arquero no solo se destacó a nivel local, sino también en competiciones internacionales. A lo largo de su trayectoria, Abbondanzieri ganó 3 Copas Libertadores (2000, 2001 y 2003), 2 Copas Intercontinentales, 1 Recopa Sudamericana, 2 Copas Sudamericana, 1 Copa Conmebol y 6 campeonatos locales.

Durante su paso por el club, vivió una etapa dorada para la institución, en la que se consolidó como una de las figuras más relevantes, tanto dentro como fuera del campo. Su nombre es sinónimo de victorias, solidez y liderazgo para la hinchada. El Pato dejó una huella profunda en Xeneize y su carrera trascendió más allá de los títulos y las estadísticas.

roberto abbondanzieri-boca-1.webp Durante su etapa en Boca, Abondanzieri vivió una de las mejores épocas del club, logrando títulos nacionales e internacionales que quedarán en la historia.

Qué es de la vida de Roberto Abbondanzieri

Hoy, más de 20 años después de su última aparición en las canchas, Roberto Abbondanzieri ha encontrado una nueva forma de vincular sus pasiones. Lejos de la actividad profesional en el fútbol, decidió volcarse al sector agropecuario. Junto a su familia, se dedica a la producción y cultivo de la tierra, convirtiéndose en contratista rural tras adquirir maquinarias.

Este giro en su vida no fue impulsivo. Desde siempre, Abbondanzieri mostró interés por su futuro más allá del fútbol, reconociendo que su paso por el deporte era solo una etapa. Aunque se alejó de los medios y la fama, sigue siendo un apasionado de la solidaridad, la perseverancia y el trabajo en equipo, valores que, según él, también definen su actividad en el campo. En sus palabras: “Le pongo la misma pasión que le puse al fútbol, trabajando con un equipo bien armado, porque si no, no funciona”.

Además, sigue vinculado al fútbol como ayudante de campo, compartiendo su vasta experiencia con las nuevas generaciones.

roberto abbondanzieri-actualidad.jpeg Tras años de éxitos en la cancha, Abondanzieri se alejó del fútbol profesional para incursionar en el sector agropecuario junto a su familia.

El pase frustrado al Real Madrid

A lo largo de su carrera, Roberto Abbondanzieri estuvo cerca de dar un gran paso en el fútbol europeo. En la temporada 2007/08, tras su paso por Boca Juniors y su exitoso rendimiento en el Getafe, el técnico Bernd Schuster mostró interés en llevarlo al Real Madrid como suplente de Iker Casillas. El arquero rechazó la oferta al no poder garantizarle la titularidad. “Le dije que no, con 36 o 37 prefiero jugar en el Getafe que es lo que me gusta”, explicó Abbondanzieri en una entrevista.

Aunque nunca jugó en el Santiago Bernabéu, el interés de uno de los clubes más grandes de Europa evidenció el nivel del "Pato" y su gran proyección, aún a una edad avanzada para un futbolista. En su primer año en el Getafe, el argentino alcanzó el prestigioso Zamora, distinción que se otorga al portero con menos goles recibidos en La Liga, consolidando su calidad como uno de los mejores del momento.