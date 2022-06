El presidente de San Lorenzo habló sobre adelantar las elecciones

"Estamos trabajando, uno entiende la preocupación del hincha. Es un mercado atípico, medio raro. Tenemos muchas charlas con Insúa y con Matías Caruzzo, ya van a llegar los refuerzos. Hay que tener paciencia y esperanza de que vamos a lograr lo que necesitamos", señaló Arreceygor.

Y agregó en diálogo con el medio partidario "La Cicloneta": "Tenemos un plantel corto, lo que no significa que no sea competitivo. El otro día (en el empate 1 a 1 con Independiente) hemos tenido pasajes de buen fútbol, pero tenemos que reforzarnos y sabemos las líneas que necesitan jugadores. No es fácil, pero calculo que la semana que viene va a haber novedades".

No obstante, recalcó: "Tenemos limitaciones y un presupuesto con el que tratamos de desendeudar al club. Paralelamente, tenés un mercado en el que hasta los jugadores libres te piden esperar por si llegan ofertas de afuera, eso genera demoras en cualquier negociación. Tenemos tiempo todavía, la idea es estar con todos los refuerzos en los 50 millones de pesos".

En esa línea, el mandatario del "Ciclón" detalló: "A Insúa le vinimos con varios ofrecimientos, pero nos dijo que no le servían. Acercamos nombres que no quiso porque no eran del juego que buscaba, para eso está el técnico. Hay varias negociaciones abiertas, el uruguayo Mauro Méndez es posible, está lejos pero queremos acercar posiciones. Estamos viendo cómo avanza la desvinculación de Gonzalo Maroni de Boca, que no lo presta".

En cuanto a la situación política del club de Boedo, Arreceygor consideró: "Las elecciones pueden ser un camino, pero no van a solucionar nada. El problema de San Lorenzo no es político, acá hay un problema económico. A nosotros nos tocó hacer un ajustazo, pero hasta no tener una base sólida se va a dificultar el crecimiento".

Sin embargo, el dirigente manifestó: "Yo creo que San Lorenzo necesita elecciones, pero en el oficialismo todavía no se discutió el tema. Yo particularmente entiendo que lo que votó la gente, si bien estamos a derecho y cumpliendo el estatuto, fue a (Marelo) Tinelli. Siento que tenemos que revalidarlo".

"En la Comisión hacemos autocrítica, venimos de dos presidencias muy fuertes de Matías (Lammens) y Marcelo, yo le doy una impronta totalmente distinta. Vengo de otro palo, debo ser el primer presidente que no es empresario, trato de darle un eje horizontal. Se discuten las falencias que hemos tenido, la realidad del club las demuestra", añadió.

Por último, expresó: "Tengo claro que si no nos va bien en el campeonato, el clima y la gente se va a poner peor. Cuando vos tenés un déficit financiero de más de 100 millones de pesos por mes, vas a la quiebra, por eso tuvimos que hacer todo lo que hicimos".