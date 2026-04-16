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El árbitro Nahuel Viñas no tuvo en cuenta un cambio reglamentario y tomó una decisión equivocada en la tanda de penales.

El error arbitral de reglamento en la Copa Argentina que se viralizó

La Copa Argentina volvió a ser noticia, pero esta vez no por una clasificación histórica, sino por un error arbitral. El juez Nahuel Viñas no tuvo en cuenta una actualización del reglamento y se equivocó en la serie de penales.

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Gimnasia y Tiro de Salta eliminó a Gimnasia de Mendoza en la tanda. Pese a ello, dio por invalidado un gol equivocadamente del conjunto salteño. Walter Montoya acomodó la pelota, tomó carrera y allá fue. Sin embargo, se resbaló cuando impactó el balón, que de todos modos terminó en el fondo de la red.

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El árbitro Nahuel Viñas, desconociendo el reglamento, le anuló el penal a Walter Montoya por tocarla involuntariamente con los dos pies al impactar la pelota cuando debía REPETIRSE. pic.twitter.com/CP4OZQQOcS — PaseClave (@paseclave__) April 15, 2026 Fue un error grosero del árbitro: el remate debió haberse ejecutado de nuevo. Lo curioso es que nadie lo alertó por ese error. Ni él, ni sus compañeros de terna (los asistentes Gerardo Lencina y Sebastián Osudar), ni el cuarto árbitro (Enzo Gutiérrez), ni el ejecutante, ni el cuerpo técnico del "Lobo" norteño.

La regla se modificó luego de aquella discusión originada cuando a Julián Álvarez le dieron por fallado un penal en el que, involuntariamente, tocó la pelota con los dos pies durante una serie en la que Real Madrid eliminó a Atlético de Madrid en la Champions League 24/25.

Los equipos que jugarán los 32avos de la Copa Argentina son: San Lorenzo, Riestra, Acassuso, Gimnasia (LP), Banfield, San Martín de Tucumán, Deportivo Morón, Midland, Vélez, Defensa y Justicia, Gimnasia de Jujuy, Belgrano de Córdoba, Racing, Sarmiento, Boca, River, Aldosivi, Independiente Rivadavia, Tigre, Talleres, Atlético Tucumán, Unión, Independiente, Platense, San Martín de San Juan, Instituto, Lanús, Rosario Central, Estudiantes de La Plata, Barracas Central y Huracán.

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