Escándalo en San Lorenzo: Gattoni viajó a Europa sin permiso antes de renovar su contrato

Antes del debut, tanto la Comisión Directiva como Caruzzo pretendían que el marcador central no fuese de la partida hasta que no pusiera la firma, pero el entrenador Rubén Darío Insua intercedió y lo incluyó en el once desde el inicio del juego.

El conflicto nació a partir de las negociaciones para renovar el vínculo del futbolista con el club de Boedo: el actual finaliza en junio y para sellar un nuevo contrato, tanto Gattoni como su representante, Marcelo Lombilla, piden hacerlo con una cláusula sumamente baja que ronda el millón y medio de dólares.

"Con respecto a la renovación de mi contrato, confío en que mi gente de confianza solucione el tema de la mejor manera. Amo al club y a la gente de San Lorenzo", expresó Gattoni días atrás, en su última aparición pública.

El presidente de San Lorenzo, Horacio Arreceygor, afirmó este fin de semana que existe la posibilidad de que llegue una oferta de España, probablemente del Sevilla, por lo que el jugador podría ser vendido en este mercado de pases para ponerle fin a la novela.

"El martes queremos definir la situación. Queremos que firme el contrato. Si llega una oferta como él dice, queremos lo mejor para el club. Es un jugador importante. De frustrarse la transferencia buscaremos que firme el contrato", remarcó Arreceygor.