Franco Mastantuono sorprendió en Italia: hat-trick en la victoria de la Fiorentina + Agregar ámbito en









El conjunto violeta arrancó con el pie izquierdo la temporada, pero el atacante argentino volvió al gol y consiguió la primera victoria con su nuevo entrenador.

Franco Mastantuono hizo el primer hat-trick de su carrera, en la primera victoria de la Fiorentina en la temporada. @acffiorentina

Franco Mastantuono marcó el primer hat-trick de su carrera en la victoria de la Fiorentina por 4 a 2 contra el Venezia, de visitante. Además, el argentino Mateo Pellegrino también tuvo la oportunidad de aportar su cuota goleadora en el marcador.

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En lo que va de la Serie A, la “Fiore” no había sumado ninguna victoria hasta esta tarde: perdió 4 a 0 contra la Roma, 3 a 0 frente al Frosinone y 2 a 1 ante el Torino. Después de estas tres derrotas seguidas, desde la dirigencia resolvieron que lo mejor iba a ser despedir a su entrenador, Fabio Grosso. En su lugar, ingresó Paolo Vanoli en el banco de suplentes para revertir esta situación.

Franco Mastantuono está a préstamo en Fiorentina desde Real Madrid hasta junio de 2027 sin opción de compra. @acffiorentina El brillante partido de Mastantuono Como para no perder la costumbre, la Fiorentina arrancó el encuentro abajo en el marcador. A los 22 minutos, el nigeriano Akor Adams recibió un pase de Gianluca Busio dentro del área y definió al ángulo superior izquierdo de David De Gea para comenzar ganando.

En busca de remontar el tablero y su presente, Franco Mastantuono se hizo cargo del equipo y a los 28 minutos empató el encuentro con un gran remate desde fuera del área. Tan solo un minuto después, el argentino volvió a sumar en el contador tras una recuperación de su compañero Beto. Le pegó desde el mismo lugar que en el primero, pero al palo derecho del arquero del Venezia para ponerse 2 a 1.

¡¡EL PRIMER GOL DE MASTANTUONO EN LA FIORENTINA FUE UNA BELLEZA!! Enganche hacía adentro y fierrazo al primer palo, desde afuera del área, para poner el 1-1 de la Viola ante Venezia por la Serie A.



Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/gm5ZPqEwdw — SportsCenter (@SC_ESPN) September 11, 2026 El primer gol de Mastantuono con la Fiorentina. Ya en el complemento, Mateo Pellegrino ingresó a la cancha y aportó su granito de arena en la primera victoria en la Serie A. Nicolò Fagioli rechazó la pelota desde un córner rival, la pelota le quedó al exVélez para que corra mano a mano contra el arquero y con un delicado zurdazo puso el 3 a 1 parcial.

Por último, el protagonista de la noche volvió a aparecer con una cuota de fortuna. Cher Ndour le filtró una pelota por arriba, el arquero le tapó su primera definición con la zurda y la pelota le rebotó de lleno en la cara para sentenciar su hat-trick. Aún así, el encuentro no se dio por finalizado y a los dos minutos Antoine Hainaut marcó para el Venezia y sentenció el 4 a 2 final. ¡¡SE DESBLOQUEÓ!! ¡¡CON UNA PIZCA DE SUERTE, MASTANTUONO MARCÓ DE REBOTE SU HAT-TRICK PARA EL 4-1 DE LA FIORENTINA ANTE VENEZIA!!



Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/0jrwvqQdv6 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 11, 2026 El gol que sentenció el hat-trick. Con este resultado, los de Vanoli volverán al Estadio Artemio Franchi con el apoyo de su gente al conseguir su primera victoria y de visitante. Además, el próximo enfrentamiento será contra el Pisa en la Coppa Italia, por lo que será fundamental su apoyo en busca de otro título. Mastantuono, de menor a mayor Franco Mastantuono había arrancado con el pie izquierdo la temporada. Comenzó de titular en la pretemporada de José Mourinho con el Real Madrid pero sus malos rendimientos lo terminaron por relegar del equipo. Mastantuono en el Real Madrid. Ante esta situación, Florentino Pérez decidió que el plantel necesitaba mostrar una clara mejoría en busca de ganar todos los frentes y el argentino no estaba contemplado en sus planes de reestructuración, pero no querían perderlo para el futuro. Por eso, la Fiorentina se puso en contacto con los merengues y resolvieron un préstamo sin opción de compra. En lo que va de la temporada, el exRiver no había podido demostrar su verdadero potencial hasta este viernes. En los partidos pasados sumó varios minutos, pero no los aprovechó del todo. En cambio, contra el Venezia, comenzó a deslumbrar a todos los fanáticos de “La Viola”.