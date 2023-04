Santi Maratea explicó cómo será la colecta millonaria para Independiente

Luego, Maratea contó de dónde viene su vínculo con Independiente : "Soy amigo de Juan Marconi desde hace muchos años, y él fue el contacto. Hace algunos meses arranqué a jugar al fútbol, y desde ese lugar logré conectar un poco más con los hinchas de fútbol. Entendí que no tenía que convocar a gente que no sea de Independiente, aunque todos son bienvenidos".

Maratea-Independiente

"La plata va a ir a donde tiene que ir. No me atrae robar plata, por lo que me siento capaz de manejar 20 millones de dólares", agregó Maratea.

La explicación de Maratea sobre cómo se llevará adelante la colecta

"Se tuvo que crear un fideicomiso para poder depositar la plata, y ese fideicomiso es de de los hinchas de Independiente. Lo que se va a buscar es pagar las deudas que tiene el club, que es de más de 20 millones de dólares".

"Yo no me voy a llevar el 20% de la recaudación como se está diciendo, lo máximo que podría llegar a sacar es el 4% que es para cubrir los gastos que implica crear un fideicomiso. Solo hay hinchas con una pasión enorme por su club", afirmó el influencer.

"Comparto cuatro links, uno de 4 mil, otro de 8 mil, y dos más de 16 mil y 32 mil. El club tiene muchas deudas", continuó. Además, dejó un alias en sus redes sociales para quienes deseen dar otras cifras.

"La Comisión Directiva no tiene nada que ver en esto, no se va a llevar ningún porcentaje de nada. Para los que me mandan a agarrar la pala, quiero que sepan que llevo tres semanas trabajando con mi gente para que esto salga bien. Lo que sobra será para las divisiones inferiores del club", detalló Maratea en el diálogo con la prensa.

"Se van a pagar en un orden lógico: primero lo urgente y luego lo secundario. Primero, la deuda que nos pone el agua al cuello", informó.

Su respuesta a las acusaciones sobre lavado de dinero en la colecta

"¿Quien blanquearía dinero con una colecta transparente donde todo debe estar en blanco? Acá hay abogados y escribanos que se encargar de chequear que todo esté de la manera correcta, el más insoportable para que todo esto suceda así soy yo".

La increíble cifra que aportaron los hinchas en apenas dos horas: 174 millones de pesos

Sobre el cierre de la conferencia, Santi Maratea chequeó en su teléfono y reveló la cifra que se recaudó hasta ese momento. Para sorpresa suya y de todos los presentes, el influencer mostró que los hinchas de Independiente ya aportaron 74.000.000 de pesos. Más tarde, en diversas entrevistas televisivas, mostró que esa cifra ascendió a 174 millones.

El detalle de la deuda de Independiente

El siguiente es el detalle del pasivo de Independiente por el que se inició hoy una colecta virtual impulsada por el influencer Santiago Maratea.