Scaloni confirmó su continuidad en la Selección y dejó una frase que conmueve sobre Messi: "Tiene un aura que no vi en mi vida"

El entrenador de la Selección argentina habló después de la despedida de la Pulga ante Benín, se emocionó al recordar al capitán y aseguró que fue “un sueño” haberlo dirigido. Además, anticipó cómo será la etapa sin el 10 y dejó una fuerte señal sobre su futuro: “Si todo va bien, seguiré siendo entrenador”.

Lionel Scaloni fue uno de los más emocionados en la despedida de Messi y dijo que si todo va bien seguirá siendo el técnico de la Selección Argentina.

Lionel Scaloni fue una de las figuras más emocionadas durante la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina. El entrenador lloró durante el Himno Nacional, vivió con los ojos vidriosos los homenajes al capitán y, después del triunfo 3-0 ante Benín en el Monumental, volvió a quebrarse al hablar de lo que significó compartir tantos años con el mejor futbolista de la historia.

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En una conferencia de prensa cargada de emoción, Scaloni no solo agradeció a Messi por todo lo que le dio a la Selección, sino que también reconoció la enorme dificultad que tendrá el equipo para continuar sin él. Y dejó una frase que sintetizó lo que representa el 10 para quienes estuvieron a su lado.

“Messi tiene un aura que no vi en mi vida. La sensación de tenerlo a él de tu lado es inigualable. Por más equipo que puedas armar, no se compara” , aseguró el entrenador.

El técnico recordó los primeros años de su relación con Messi y admitió que jamás imaginó que terminaría siendo su entrenador.

“Fue un sueño haberlo dirigido. En ningún momento de mi vida me puse a pensar que iba a ser entrenador de él, del mejor de la historia” , expresó Scaloni.

Y fue contundente al definir la dimensión futbolística del capitán: “Ha sido el mejor en 20 años de carrera y todavía lo sigue siendo”.

El entrenador también explicó por qué las emociones fueron tan fuertes durante la jornada en el Monumental.

“Las lágrimas fueron porque se me venían un montón de cosas a la cabeza. No verlo más será triste, porque nos deja un legado inmenso. Es un futbolista irrepetible. Le agradecemos infinitamente habernos dado la posibilidad de haber estado con él”, manifestó.

Scaloni reconoció que la despedida no fue sencilla para nadie y que incluso tuvo consecuencias dentro del partido ante Benín. La Selección comenzó el encuentro con cierta tensión y recién pudo soltarse con el correr de los minutos.

“Todo fue demasiado emotivo. En el primer tiempo los compañeros mismos no sabían qué jugada elegir. Estaban nerviosos porque era una noche especial, porque todos querían que él se vaya de la mejor manera”, explicó.

En ese sentido, contó que la despedida comenzó varios días antes del partido y que el plantel atravesó jornadas particularmente intensas.

“Desde el domingo ya empezó todo, porque todos lo saludan, le hablan. Después de dos días así no es fácil, pero lo sacamos adelante”, relató.

Sin embargo, cuando tuvo que explicar qué significa perder a Messi dentro de una cancha, Scaloni fue todavía más contundente.

“No habrá nada igual en el terreno de juego. Lo que él genera no va a estar más”, sentenció.

¿Lo que tiene Messi? Scaloni fue claro: "AURA" "No se lo he visto a nadie y eso no va a estar más..." https://t.co/izII0ufUTK — SportsCenter (@SC_ESPN) October 7, 2026

La Selección comienza una nueva etapa sin Messi

El entrenador sabe que la Albiceleste deberá afrontar una transición inédita. Después de años en los que Messi fue el eje del equipo, ahora comenzará una etapa en la que otros futbolistas deberán asumir responsabilidades.

“Ahora toca continuar sin él. Va a ser duro, sin dudas. Lo que se vivió estos últimos años no es algo normal y se pueden venir años duros”, advirtió.

Sin embargo, lejos de plantear un escenario pesimista, Scaloni confía en la calidad de la nueva generación.

“Estamos capacitados para afrontarlo. Buscaremos nuevas cosas, nuevas herramientas. Haberlo disfrutado ha sido increíble; tocará seguir sin él, y lo haremos”, aseguró.

Para el entrenador, la única manera de compensar la ausencia del 10 será mediante un funcionamiento colectivo todavía más sólido.

“La única manera de reemplazarlo es con un gran equipo, donde todos aporten su granito de arena. No vamos a tener ese futbolista que te resolvía con su genialidad, que te abría un partido con una jugada. Pero tenemos grandes jugadores y un equipo que puede hacer un montón de cosas. Entre todos lo podemos suplantar”, explicó.

La frase de Scaloni que abre la puerta a su continuidad

La otra gran definición de la conferencia estuvo relacionada con el futuro del propio entrenador. Scaloni tiene contrato con la AFA hasta diciembre y todavía no había confirmado públicamente qué sucederá después.

Esta vez, aunque evitó realizar un anuncio formal, dejó una señal contundente. “Si todo va bien, seguiré siendo entrenador y va a estar su legado, que es lo más grande que va a dejar”, expresó.

La frase abre la puerta a la continuidad del técnico que llevó a la Selección a conquistar la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022, además de consolidar una identidad que se mantuvo durante toda su ciclo.

Scaloni sabe que empieza otro desafío. Ya no estará Messi para resolver partidos con una genialidad, pero el entrenador apuesta a que el legado del capitán sea precisamente una de las herramientas para construir lo que viene.

“Estamos agradecidos eternamente con todo lo que nos deja. Yo me quedo con eso porque, si todo va bien, seguiré siendo entrenador y el legado es enorme. Es el ejemplo más grande”, cerró.