Tras la goleada por 7-0 ante Costa Rica en Córdoba, el entrenador de la Selección argentina realizó un balance del año, destacó el talento de las jóvenes promesas, habló de la salida de Walter Samuel y reafirmó el desafío de mantener la identidad del equipo de cara al futuro.

Lionel Scaloni dijo tras la goleada ante Costa Rica que los principales objetivos del seleccionado serán mantener una identidad, ir llevando de a poco a los chicos que se incorporan y sostener el nivel alcanzado.

La Selección Argentina cerró el 2026 con una contundente victoria por 7-0 frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Después de la derrota ante Uruguay, el equipo de Lionel Scaloni tuvo una actuación convincente y terminó el año con buenas sensaciones.

En conferencia de prensa, el entrenador analizó el rendimiento colectivo, elogió especialmente a Nicolás Paz y Franco Mastantuono, y dejó varias reflexiones sobre el presente y el futuro de la Albiceleste.

El resultado tuvo varios protagonistas: Nico Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono marcaron dos goles cada uno, mientras que Alexis Mac Allister completó la goleada. Sin embargo, más allá de las actuaciones individuales, Scaloni hizo hincapié en la importancia de sostener una identidad futbolística y en la necesidad de que el equipo esté siempre por encima de cualquier futbolista.

"Estoy satisfecho por que se hizo un buen trabajo, por ser siempre protagonista y competir. La sensación de que la Selección intentó tener una identidad y una manera de jugar es lo que nos llena de orgullo", expresó el técnico al realizar un balance del año.

Uno de los nombres que se llevó buena parte de los elogios fue Nicolás Paz. El joven mediocampista volvió a tener una actuación destacada y convirtió dos goles, ratificando las buenas sensaciones que había dejado en sus anteriores presentaciones con la camiseta argentina.

"MÁS ALLÁ DE PODER HABER GANADO O NO, CREO QUE LA SENSACIÓN ES QUE LA SELECCIÓN SIEMPRE HA TENIDO UNA IDENTIDAD, UNA MANERA DE JUGAR Y ESO ES LO QUE NOS LLENA DE ORGULLO"Lionel Scaloni, tras la goleada de Argentina ante Costa Rica. https://t.co/Sb2S9Dun1R

Scaloni valoró sus condiciones futbolísticas, aunque dejó en claro que todavía tiene mucho margen para crecer y que el cuerpo técnico buscará acompañarlo en ese proceso.

"Nico es un jugador que puede dar aún más. Hoy ha hecho un partido muy bueno, igual que el otro día. Da la sensación de ser un futbolista verdadero: cuando tiene que ser malo y chocar, choca, y cuando tiene que jugar, también. Lo cuidaremos porque es joven todavía, pero estamos muy contentos con él", manifestó.

El entrenador también buscó quitarle presión ante las expectativas y las comparaciones que comienzan a aparecer alrededor de su figura. Para Scaloni, Paz tiene condiciones para convertirse en un futbolista importante, pero no debe cargar con la responsabilidad de resolver los partidos por su cuenta.

"Hay que hacerle entender que no va a resolver solo el partido, sino que lo resuelve el equipo. Él tiene estas pinceladas que tuvo hoy, pero lo que hace es ayudar al equipo con todo lo que tiene. Eso es lo importante: primero el equipo y después lo individual", explicó.

Incluso utilizó a Lionel Messi como ejemplo para transmitir ese concepto: "Si lo entendió el mejor de la historia, que necesitó de sus compañeros para ganar, ¿cómo no lo van a entender los chicos que vienen? Son muy buenos, pero dependerán de cómo esté el equipo".

"ES UNO DE LOS QUE TENEMOS QUE LLEVAR POCO A POCO. ESTOY CONVENCIDO QUE HAY QUE TRANQUILIZARLO, AYUDARLO Y SERÁ UN GRAN FUTBOLISTA". Lionel Scaloni se refirió a la gran actuación de Mastantuono por el doblete que marcó ante Costa Rica. https://t.co/ruGVkNqX5b — SportsCenter (@SC_ESPN) November 18, 2026

Mastantuono y un pedido de paciencia: "Será un gran futbolista"

Otro de los jóvenes que tuvo una noche destacada fue Franco Mastantuono. El mediocampista ingresó en el entretiempo y respondió con dos goles, convirtiéndose en una de las figuras del complemento.

Su actuación volvió a despertar entusiasmo entre los hinchas, aunque Scaloni pidió tranquilidad para acompañar su crecimiento y evitar que las expectativas se transformen en una presión innecesaria.

"Franco es uno de aquellos a los que tenemos que llevar poco a poco. Soy un convencido de que hay que tranquilizarlo, ayudarlo y será un gran futbolista, como los demás. No pongamos motes ni nada que a lo mejor no le hace bien", sostuvo el entrenador.

El técnico remarcó que el proceso de adaptación de los futbolistas jóvenes necesita tiempo y acompañamiento, especialmente cuando comienzan a ocupar un lugar importante en la Selección mayor.

Por su parte, Mastantuono también expresó su felicidad por el resultado y por seguir sumando minutos con la camiseta argentina.

"Terminar con un triunfo es importante, porque venimos trabajando mucho. Se cierra un lindo año. Cada vez que vengo acá lo hago con una ilusión como ninguna. Vestir esta camiseta es lo máximo y quiero ayudar y mejorar cada día", manifestó el volante.

Lionel Scaloni, sobre el vínculo de la Selección con los fanáticos: "LA GENTE ES INCONDICIONAL A LA SELECCIÓN Y VA A SEGUIR ESTANDO. TENEMOS QUE DESMOTRARLE QUE ESTE NUEVO PROCESO SEGUIRÁ CONTAGIANDO ENTUSIASMO". https://t.co/luCB6oa6jR — TyC Sports (@TyCSports) November 16, 2026

El vínculo con los hinchas y el recuerdo de la final del Mundial

Scaloni también se refirió al vínculo entre la Selección y el público argentino. El entrenador destacó el recibimiento que tuvo el equipo en Córdoba y valoró el acompañamiento de los simpatizantes, incluso después de los últimos resultados adversos.

"Nosotros intentamos que sean felices viendo jugar a la Selección. La sensación es que cuando juega la Selección todos se unen. No hemos podido traerles la Copa del Mundo, que es lo que más nos duele, pero hemos generado una sensación de que aun no ganando se puede reconocer el trabajo", afirmó.

En relación con la concurrencia al estadio Mario Alberto Kempes, el técnico se mostró especialmente agradecido por el cariño recibido.

"Fue maravilloso el recibimiento de la gente. Estoy maravillado con Córdoba. La gente al final acompaña. A la Selección la acompaña siempre. La gente no perdió el amor por la Selección", expresó.

De todas maneras, dejó en claro que ese respaldo debe sostenerse a partir del rendimiento deportivo: "Está claro que tenemos que seguir compitiendo para que ese amor siga estando".

La reflexión también se enmarca en un año atravesado por importantes cambios para el seleccionado, con la derrota en la final del Mundial frente a España y el inicio de una renovación generacional. En ese escenario, el entrenador volvió a remarcar la importancia de mantener la competitividad y construir un equipo capaz de seguir representando al país.

La despedida de Walter Samuel y una amistad que va más allá del fútbol

La conferencia también tuvo un momento emotivo cuando Scaloni habló de Walter Samuel, quien dejó de integrar el cuerpo técnico para comenzar su camino como entrenador principal.

El entrenador confirmó que no buscará incorporar a un reemplazante y aseguró que el grupo de trabajo continuará funcionando con los integrantes actuales.

"No vamos a sumar a nadie por Walter. Somos siete; sobran. Es una pérdida importante. Recién le hicimos un homenaje", señaló.

Sin embargo, sus palabras fueron más allá de lo estrictamente profesional. Scaloni recordó los años compartidos, los viajes y la amistad que construyeron a lo largo del tiempo.

"De Walter voy a extrañar muchas cosas. Hemos tenido muchos viajes juntos; no son cosas solo futbolísticas. Nos encontramos después de 30 años en la Selección y esa amistad perdura. Si tenés que perder, que sea con ellos", expresó.

El desafío de Scaloni de cara al futuro

Con su continuidad al frente de la Selección Argentina hasta 2030, Scaloni también se refirió a los objetivos para la próxima etapa. El entrenador considera que mantener el nivel alcanzado representa uno de los mayores desafíos, especialmente en un fútbol cada vez más competitivo.

"Seguir de esta manera. Es un equipo referente para muchos. Ya es un montón mantener el nivel. Es difícil en el fútbol de ahora mantener. El desafío es seguir de la misma manera", afirmó.

Además, explicó que la planificación deportiva deberá continuar enfocada en la competencia y en el crecimiento de los futbolistas que comienzan a ganar protagonismo dentro del seleccionado.

Tras finalizar los compromisos de 2026, la próxima ventana internacional está prevista para marzo de 2027, aunque todavía resta definir el calendario y los posibles encuentros.

"El primero de enero arranca un nuevo año y un nuevo reto", concluyó el entrenador.

Así, la goleada ante Costa Rica no solamente significó un cierre positivo desde lo futbolístico, sino también una oportunidad para que Scaloni reafirmara los pilares de su proyecto: identidad, compromiso colectivo, paciencia con los jóvenes y sentido de pertenencia.