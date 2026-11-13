Nuevo capitán para la Selección: Gerónimo Rulli llevará la cinta contra Uruguay + Agregar ámbito en









El arquero suplente del Manchester City se hará cargo de portar el brazalete tras la ausencia de los tres delegados a llevarla, quienes no estarán por lesión.

Gerónimo Rulli llevará la cinta de capitán de la Selección argentina en su décimo partido con la celeste y blanca.

Gerónimo Rulli es el elegido por Lionel Scaloni para ser el capitán de la Selección argentina en el amistoso ante Uruguay en La Bombonera. El entrenador decidió no arriesgar a Emiliano “Dibu” Martínez, quien se recupera de una fractura de mandíbula, y le entrega la cinta al arquero, que asume esa función por segunda vez en su carrera.

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La primera y única ocasión en la que la portó fue en la fecha FIFA pasada, durante la goleada por 7 a 0 ante Burkina Faso. Aprovechando la ventana de modificaciones habilitadas por tratarse de un amistoso, el entrenador pujatense dispuso su ingreso durante 11 minutos para darle descanso al arquero del Chelsea.

El Dibu Martínez y Rulli, compañeros de puesto y amigos en la Selección argentina. Esta designación también responde a las ausencias de Cristian “Cuti” Romero y Lautaro Martínez, los otros dos referentes señalados como posibles capitanes. De hecho, el defensor del Atlético Madrid había sido el primero en asumir oficialmente ese rol ante la baja de Lionel Messi.

Cómo llega Rulli para ser el arquero de la Selección argentina El exarquero de Estudiantes de La Plata recibió su primera citación a la Mayor en 2015, bajo la conducción de Gerardo “Tata” Martino. Sin embargo, su debut oficial llegó siete años después, en 2022, como titular en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar frente a Ecuador. Ese mismo año integró la lista mundialista y se consagró como uno de los 26 campeones del mundo.

A nivel de clubes, su trayectoria atravesó distintas etapas. Surgido de las inferiores del Pincha, dejó su huella en la institución al registrar la racha de imbatibilidad más extensa de su historia, con 588 minutos sin recibir goles, marca con la que superó los 540 de Marcelo Yorno.

Rulli con la copa del mundo. @MinutoUno Tras su paso por La Plata, defendió los arcos de Real Sociedad, Montpellier, Villarreal, Ajax y Olympique de Marsella. Actualmente milita en el Manchester City, donde ocupa el rol de arquero suplente por detrás de Gianluigi Donnarumma. En su última presentación por la Copa de la Liga inglesa, fue titular y figura, aunque su entrenador, Enzo Maresca, dejó en claro que el puesto en la liga pertenece al italiano. “El sábado es Gigio más 10”, sentenció al ser consultado sobre la posibilidad de que el argentino sume mayor rodaje en la Premier League. Gerónimo Rulli fue presentando en el Manchester City. @mancity Esta noche, Rulli aprovechará la titularidad para alcanzar su décimo partido defendiendo el arco nacional. Con esta actuación, buscará afianzarse como la primera alternativa de recambio cada vez que el “Dibu” no esté disponible, en una disputa directa que mantiene con Santiago Beltrán (River) y Juan Musso (Atlético Madrid).