La posible formación de la Selección argentina contra Costa Rica: qué cambios planea Lionel Scaloni + Agregar ámbito en









Lionel Scaloni alineó al posible once durante el entrenamiento de esta mañana, antes de viajar a Córdoba, y se prevé que haya varios cambios para el encuentro contra los centroamericanos.

Los cambios que planea Lionel Scaloni para el partido de esta noche de la Selección argentina.

La Selección argentina se enfrentará este martes frente a Costa Rica, en el Estadio Mario Alberto Kempes, a las 20. Luego de lo que fue la derrota por 2 a 1 contra Uruguay, Lionel Scaloni confirmó que habrá cuatro o cinco cambios en la alineación titular y ya fueron develados.

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Uno de los principales motivos por los que argumentó, en conferencia de prensa, que la rotación será fundamental, es porque cree que la renovación en la era pos Lionel Messi es con los jóvenes. Sin ir más lejos, planea poner a jugadores en el ataque que no superen los 26 años.

Scaloni, con confianza en el nuevo proceso de la Selección argentina. Los posibles cambios en la Selección argentina Uno de los cambios confirmados por el entrenador, en la rueda de prensa del lunes, fue que Gerónimo Rulli ocupará un lugar en el banco de suplentes y Emiliano Martínez volverá a ser el capitán después de estar ausente por su reciente operación de mandíbula.

Luego, en la zona defensiva optaría por poner a Agustín Giay a cambio de Gonzalo Montiel en la banda derecha. Una de las dudas más grandes que tiene Scaloni es sobre si respaldará a Leonardo Balerdi después de su gol en contra o si pondrá a Facundo Medina como zaguero por derecha, mientras que Lisandro Martínez la completará por izquierda. Además, el lateral por ese lado sería Román Vega, a cambio del reciente mencionado Medina, que no jugará como carrilero en esta oportunidad.

Emiliano Martínez volverá a ser titular con la Selección argentina, tras dejar atrás su lesión de mandíbula. @emi_martinez26 En la zona del mediocampo, el pujatense planea un severo cambio táctico. En lugar de Exequiel Palacios entraría Máximo Perrone, quien llega a la Selección como una pieza clave en el Como de Cesc Fábregas, mientras que a su lado estarán Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Por otra parte, en la idea de formar con una 4-3-1-2, aparecería Nico Paz como enganche, con la intención de que se mantenga a la deriva en el mediocampo, tal como lo hacía Lionel Messi en el último tiempo. Nico Paz será el engache de esta noche. Por último, en la zona de ataque repetirá titularidad Julián Álvarez, quien convirtió el único gol Albiceleste en la Bombonera contra los Charrúas. Además, su dupla de ataque será el asistidor del viernes pasado, Gianluca Prestianni, quien es uno de los argentinos con mejores estadísticas individuales en lo que va de la temporada europea. Cómo será la formación de la Selección argentina Finalmente, la formación sería: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Facundo Medina o Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister, Nico Paz; Julián Álvarez y Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni.