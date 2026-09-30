Lionel Scaloni inicia su segunda renovación en la Selección argentina: quiénes integraron su primera lista y dónde están hoy

El DT comparó el proceso actual con el iniciado en 2018. De aquella primera convocatoria, algunos fueron campeones del mundo y otros quedaron en el camino.

Lionel Scaloni comenzó una nueva renovación en la Selección argentina y encontró un punto de referencia en su propio desembarco como entrenador en 2018 , cuando asumió de manera interina y modificó buena parte del plantel tras el Mundial de Rusia. Ocho años después, aquella primera convocatoria permite dimensionar cuánto cambió el equipo durante su ciclo.

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Con los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín en el horizonte, el entrenador explicó que el momento actual guarda similitudes con aquel comienzo: “Creemos que es un lindo momento para que pueda haber algo de recambio porque la mayoría va a seguir estando, la mayoría es gente joven y creo que lo que hicimos es pensado como en aquel 2018, que hicimos lo mismo”, aseguró.

La primera lista de Scaloni fue anunciada el 17 de agosto de 2018 , apenas un mes después de la eliminación frente a Francia y la salida de Jorge Sampaoli. Para los amistosos contra Guatemala y Colombia, el DT prescindió de Lionel Messi, Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Ángel Di María, Nicolás Otamendi y Éver Banega .

De los futbolistas que habían disputado el Mundial de Rusia 2018 , solamente nueve se mantuvieron en la primera convocatoria de Scaloni:

Scaloni busca repetir ahora una renovación similar a la de sus comienzos.

A ellos se sumaron jugadores con menor recorrido en la Selección , varios de los cuales terminarían convirtiéndose en piezas importantes del ciclo:

Mauro Icardi

Lautaro Martínez

Gerónimo Rulli

Germán Pezzella

Santiago Ascacibar

Leandro Paredes

Franco Cervi

Rodrigo Battaglia

Ángel Correa

Franco Vázquez

Giovanni Simeone

También fueron convocados Sergio Romero y Ramiro Funes Mori, quienes ya contaban con experiencia en ciclos anteriores de la Albiceleste.

Scaloni también apostó por seis futbolistas que se desempeñaban en el fútbol argentino:

Fabricio Bustos - Independiente.

Alan Franco - Independiente.

Gonzalo “Pity” Martínez - River.

Exequiel Palacios - River.

Matías Vargas - Vélez.

Leonel Di Plácido - Lanús.

El debut llegó el 7 de septiembre de 2018, con una victoria por 3-0 frente a Guatemala en Los Ángeles. Lo Celso, Pity Martínez y Giovanni Simeone marcaron los goles. Cuatro días después, Argentina empató 0-0 ante Colombia en Nueva Jersey.

“Lo menos importante era el debut mío. Lo más importante era el debut de muchos de los chicos. Y esperemos que a lo mejor sean el futuro de la Selección”, sostuvo Scaloni tras su estreno. Algunos de aquellos futbolistas terminaron convirtiéndose en la base del equipo que años después sería campeón del mundo.

De aquella lista a ser campeones del mundo

Entre los futbolistas de esa primera convocatoria aparecen varios nombres que terminaron levantando la Copa del Mundo en Qatar. Armani y Rulli formaron parte del plantel campeón, mientras que Pezzella, Acuña, Tagliafico, Paredes, Palacios, Correa, Dybala y Lautaro Martínez también completaron el recorrido iniciado años antes.

Lo Celso se transformó en otra pieza importante del ciclo, aunque una lesión lo dejó afuera de Qatar 2022. El mediocampista continúa dentro de la consideración de Scaloni y volvió a aparecer en la última convocatoria.

Varios integrantes de aquella lista terminaron siendo campeones del mundo.

Otros jugadores, en cambio, fueron perdiendo terreno. Pity Martínez, Giovanni Simeone, Mercado, Bustos, Alan Franco, Di Plácido, Kannemann, Funes Mori, Ascacibar, Battaglia, Pavón e Icardi no consiguieron consolidarse durante el proceso.

También quedaron relegados Maximiliano Meza, Eduardo Salvio, Franco Cervi, Matías Vargas y Franco Vázquez, quienes actualmente continúan sus carreras en el fútbol argentino.

Dónde están hoy los primeros elegidos

Ocho años después, los caminos de los futbolistas de aquella primera convocatoria de Scaloni son muy diferentes. Algunos continúan en Europa, otros regresaron al fútbol argentino y Sergio Romero ya se retiró.

Franco Armani: Atlético Nacional.

Gerónimo Rulli: Manchester City.

Sergio Romero: retirado.

Gabriel Mercado: Internacional de Porto Alegre.

Fabricio Bustos: Coritiba.

Alan Franco: Tigres de México.

Leonel Di Plácido: Atlético Tucumán.

Walter Kannemann: Gremio.

Ramiro Funes Mori: Estudiantes.

Nicolás Tagliafico: Olympique Lyon.

Germán Pezzella: Peñarol.

Marcos Acuña: River.

Santiago Ascacibar: Boca.

Rodrigo Battaglia: Boca.

Leandro Paredes: Boca.

Exequiel Palacios: Ipswich Town.

Eduardo Salvio: Lanús.

Franco Cervi: Rosario Central.

Matías Vargas: Gimnasia de Mendoza.

Franco Vázquez: Belgrano.

Ángel Correa: River.

Gonzalo “Pity” Martínez: Tigre.

Cristian Pavón: Gremio.

Giovanni Simeone: Torino.

Mauro Icardi: libre tras su paso por Galatasaray.

Paulo Dybala: Roma.

Lautaro Martínez: Inter.

Con un nuevo proceso de renovación en marcha, Scaloni vuelve a aplicar una fórmula similar a la de 2018: sostener una base y abrirles espacio a nuevos nombres. Aquella primera experiencia terminó construyendo parte del equipo campeón del mundo; ocho años después, el entrenador comienza otra transición pensando en el futuro de la Selección.