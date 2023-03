Scaloni: "Siento una alegría enorme porque la gente está contenta"

El DT de la Selección argentina habló del significado de haber ganado el Mundial de Qatar 2022 y ser campeones del mundo. Además, no quiso entrar en polémicas y desterró el debate sobre cuál es la mejor selección de nuestra historia.

- "Cuando nos encontramos les agradecí nuevamente por conseguir el titulo mundial. Ahora la Selección argentina amerita seguir, la idea es seguir compitiendo. Ahora costará más que nunca porque todos nos van a querer ganar".

- "Me gusta que se vea que la Selección argentina es de todos. me gusta que los jugadores vengan con esta energía, este entusiasmo como si fuera la primera vez. Que la gente vea que los jugadores son una prolongación de ellos en la cancha".

- "Es una lástima las ausencias del 'Papu' Gómez y Garnacho. Sus clubes los negaron por sus lesiones"

- "No hay debate, todos juegan para la Selección argentina. Es un simple comentario de Rodrigo De Paul. No tiene sentido debatir cual es la mejor de la historia. Si me das a elegir a mi, las tres son las mejores".

- "El partido ante Panamá se encara de la misma manera que encaramos todos. La camiseta argentina no permite que no des el máximo. El festejo y todo eso está bueno, pero nosotros en la cancha tenemos que hacer nuestro trabajo"

- "Leo (Messi) está bien, está para jugar, para seguir viniendo y hasta que él no diga lo contrario seguiremos. Cuándo el cambie de postura yo intentaré convencerlo".