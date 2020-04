La metamorfosis de Lionel Messi, según Roberto Ayala

"Messi es un tipo normal y le gusta que lo traten como uno más. Es una persona muy cercana que creció muchísimo en este último tiempo. Hoy es un líder dentro y fuera de la cancha, con la palabra justa. Pero en sus inicios, cuando fuimos compañeros, prácticamente ni hablaba. Es más, salía a entrenar porque era obligatorio, sino se quedaba en su habitación", le reveló al sitio 90min.com el entrerriano que el pasado martes 14 cumplió 47 años.

"En cambio hoy 'Lío' participa de todo, habla con sus compañeros, les pregunta cómo están. En la previa de los partidos también es muy comunicativo, pero además hace cosas en silencio que sirven mucho para el grupo", destacó.

Ayala estuvo más de 15 años ligado a la selección argentina, en la que jugó 114 partidos que lo ubican como el cuarto jugador con más presencias dentro de un ranking que lidera Javier Mascherano con 147 encuentros.

El paranaense jugó tres Mundiales (1998, 2002 y 2006) y cuatro Copas América (1995, 1999, 2004 y 2007), de las cuales fue subcampeón en las dos últimas. Y a nivel clubes vistió las camisetas de Mílan, Valencia, Nápoli, River Plate, Racing Club y Ferro Carril Oeste, donde se inició,

"Este regreso a la selección como asistente de Scaloni es muy especial para mí porque estoy en ella desde 1993, cuando me convocó por primera vez Alfio Basile. Me siento muy cómodo e identificado. Hay que hacer un gran esfuerzo para estar, porque dejás muchas cosas de lado para poder obtener ese prestigio que sólo te da esta camiseta. Así nos lo hicieron saber y no hay nada más lindo que ponerse la camiseta celeste y blanca", enfatizó.

"Por eso hoy que tengo otra función vivo el día a día con mucho amor y me gusta transmitir ese sentido de pertenencia", explicó.

La pandemia de coronavirus impidió que el seleccionado arrancara las eliminatorias para Qatar 2022 el mes pasado ante Ecuador y Bolivia, así como la Copa América que Argentina iba a organizar a mediados de año conjuntamente con Colombia.

"La verdad que teníamos muchas ganas de empezar la doble fecha de Eliminatorias contra Ecuador y Bolivia porque había buenas sensaciones y el equipo transmitía cosas positivas. Se creó un buen ambiente de trabajo, pero ahora hay que ver cómo y cuándo se retomará. Los futbolistas tienen que mantener su nivel para ser otra vez convocados", advirtió.

"Pero en eso mucho mérito tiene Scaloni, porque con su habitual perfil bajo trabajó mucho y lo seguirá haciendo de la misma manera, porque lo siente así. Se ganó una continuidad por lo que hizo hasta ahora y nosotros estamos detrás suyo para apoyarlo en todas la decisiones. Ojalá se quede hasta que termine el contrato (fin de las eliminatorias y eventualmente Mundial de Qatar)", remarcó.

En tanto que de este nuevo proceso la aparición más fulgurante fue la del por ahora delantero de Inter, de Italia, codiciado por Barcelona, de España, Lautaro Martínez.

"Si se hace el pase de Lautaro a Barcelona estaría buenísimo, porque cuando se arman sociedades en los clubes, después en la Selección se conocen mucho más. Después él tiene que ver si le conviene o no. Hoy se encuentra en un equipo muy importante y está haciendo un gran trabajo. Lo que queremos es que los futbolistas estén siempre en un buen nivel", expresó finalmente Ayala.